แรงงานจังหวัดชลบุรีพร้อมเป็นตัวกลางไกล่เกลี้ยปัญหาโบนัส "ไดกิ้น" หลังแรงงานประท้วงเดือด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  แรงงานจังหวัดชลบุรี เตรียมเรียกตัวแทนสหภาพแรงงานบริษัทไดกิ้น และฝ่ายบริหาร เจรจาไกล่เกลี้ยปัญหาจ่ายโบนัสปลายปี 68 ในวันพรุ่งนี้ หลังกลุ่มแรงงานรวมตัวประท้วงเดือดเรีกร้องโบนัส 18เดือน+200,000บาท


จากปัญหาการรวมตัวประท้วงเรียกร้องโบนัส ปี 2568 ของกลุ่มพนักงานบริษัท ไดกิ้น (ประเทศไทย)​จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม​อมตะนคร ชลบุรี ที่ยืดเยื้อมานานหลายวัน หลังไม่พอใจการเสนอจ่ายโบนัสจากฝ่ายบริหาร ที่ 5 เดือน+12,000 บาท จนสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มพนักงานอย่างหนัก เนื่องจากในปี 2567ที่ผ่านมาเคยได้โบนัสมากถึง 7เดือน

ขณะที่พนักงานบริษัทฯ ได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตัดใจต่อเหตุการณ์​ที่เกิดขึ้น หลังชาวเน็ตเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์​การเคลื่อนไหวของกลุ่มพนักงานบริษัทดังกล่าวว่า เรียกร้องโบนัสเกินจริง หลังมีกระแสข่าวการเสนอขอโบนัสจากฝ่ายบริหารตั้งแต่ 21เดือน +100,000บาท และล่าสุด 18เดือน+200,000บาท ว่าอาจทำให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้ย้ายฐานผลิตออกจากไทยได้

โดยพนักงานรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่า ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์​ไม่รู้ระบบในโรงงานของพวกตนที่เคยมีโบนัสมากถึง7เดือน ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรมากขึ้น ดังนัสโบนัสก็ควรขึ้นตาม เพื่อตอบแทนความตั้งใจทำงานนั้น


วันนี้ (25 พ.ย.)​ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเชิดศักดิ์​ อุ่นคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัด​ชลบุรี ได้รับทราบแล้วและได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และตนเองหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ เพื่อความเป็นธรรม​กับทุกฝ่าย

และในเวลา 14.00น.วันพรุ่งนี้ (26 พ.ย.)​จะได้เชิญตัวแทนสหภาพแรงงาน​บริษัทไดกิ้น และฝ่ายบริหาร เข้าพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 หลังการเจรจาในครั้งแรกไม่สามารถตกลงกันได้จนบานปลายเกิดการประท้วงติดต่อกันหลายวัน ซึ่งในเบื้อวต้นทราบว่าฝ่ายบริหารชาวญึ่ปุ่นของโรงงานดังกล่าวมีข้อกังวลในหลายเรื่อง แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จะต้องได้ข้อยุติร่วมกัน




