จับยกคอก "เอเยนต์-ผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้า" ใช้ห้องพักกลางเมืองพัทยาเป็นฐานดำเนินการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สืบสวนท่องเที่ยว สนธิกำลังร่วมตำรวจภาค 2 - ปกครองบางละมุง บุกจับเอเยนต์และผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้า ใช้ห้องพักกลางเมืองพัทยาเป็นฐานสแกมเมอร์ พบยาเสพติดอีกเพียบ
ช่วงกลางดึกคืนวานนี้ (24 พ.ย.) พ.ต.ต.สมชนก ชัยประเสริฐสกุล สว.กก.2 บก.ทท.1 พร้อมด้วย ร.ต.อ.อัษฎา จารุสมบัติ รอง สว.กก2 บก.ทท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนท่องเที่ยว สนธิกำลังร่วมตำรวจชุดสืบสวนภาคสอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.บางละมุง เข้าจับกุมแก๊งบัญชีม้าใช้ เมืองพัทยา เป็นฐานหลอกลวงชาวบ้าน
หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลทำการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก "หางานพัทยา" ระบุข้อความ "หาเด็กกดเงินพัทยาด่วน ๆๆๆ ให้บัญชีละ 3,000-4,000 ใครสนใจรีบทักด่วนสามารถพาทำได้"
โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับให้ทำทีติดต่อแอดมินผู้โพสต์หาบุคคลรับจ้างเปิดบัญชีม้าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ กระทั่งมีการตอบตกลงจึงได้นัดหมายกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แต่เอเยนต์รายดังกล่าวมีความระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก และพยายามสับเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเพื่อเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่
สุดท้ายได้นัดหมายสายลับไปพบที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ ก่อนมอบเงินจำนวน 2,500 บาทให้สายลับเป็นค่าจ้างและได้พาไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึ่ง พร้อมเปิดซิมโทรศัพท์มือถือ และนัดหมายให้มาพบกันอีกครั้งที่ห้องพักรายวันจุดเดิม เพื่อแจ้งรายละเอียดว่าจะต้องรับโอนเงินและถอนเงินในวันพรุ่งนี้
เมื่อสบโอกาสเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าจับกุม แต่กลุ่มผู้กระทำผิดไหวตัวทันพยายามจะวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมจุดนัดหมายไว้ทั้งหมดจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 3 ราย และกลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าอีก 6 รายที่กำลังนั่งเสพยาอยู่ภายในห้อง
เบื้องต้นทั้งหมดให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อจึงคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังตัวการใหญ่เพื่อทลายกลุ่มแก๊งบัญชีม้าและสแกมเมอร์ต่อไป