เมืองพัทยา เตรียมจุดจอดรถ16แห่งรองรับ ปชช.-นทท.ร่วมงานเทศกาลพลุนานาชาติ 68

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยา เตรียมความพร้อมด้านการจราจรรองรับการจัดงาน “เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา
ประจำปี 2568” วันที่ 28-29 พ.ย.นี้ กำหนดจุดจอดรถ 16แห่ง เตือนประชาชน-นักท่องเที่ยวเผื่อเวลาเดินทาง
วันนี้ ( 24 พ.ย.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยถึงการเตรียมความด้านการจราจร เพื่อรองรับการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2568 ว่าที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.นี้ว่า นอกจากจะมีการปิดถนนเลียบชายหาดตั้งแต่โซนพัทยาเหนือ–พัทยาใต้ และจัดระบบช่องทางบริการ (service lane)รองรับรถที่จำเป็นต้องสัญจรแล้ว ยังได้จัดเตรียม “จุดจอดรถ” รวม16 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงาน
โดยจุดหลัก ได้แก่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ,ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส พัทยาเหนือ, วัดหนองใหญ่ และบิ๊กซี พัทยากลาง รวมทั้งยังจะมีรถรับ–ส่ง (Shuttle Bus)บริการประชาชนเข้ามายังพื้นที่จัดงานบริเวณชายหาดพัทยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ,เซ็นทรัลพัทยา และสถานที่อื่น ๆ ในการสนับสนุนพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมด้วย
“ ปีนี้ถือเป็นปีที่มีความสำคัญมากและ เมืองพัทยา ได้เตรียมพร้อมทั้งรูปแบบงานและการบริหารจัดการจราจรอย่างรอบคอบ อีกทั้งยังจะได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนถึงวันจัดงาน เพื่อกำหนดแนวทางการปิดถนน การใช้ช่องทางพิเศษ และจุดจอดรถให้ชัดเจน”
นายปรเมศวร์ ยังเผยอีกว่า เมืองพัทยา ได้เตรียมการจัดงานพลุในปีนี้เพื่อให้ออกมาดีที่สุดทั้งด้านการแสดงแสง สี เสียง และมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางและการจอดรถล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจมาชมพลุตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ ควรเผื่อเวลาเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า–บ่าย เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน
สำหรับ เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 พ.ย. 2568 นี้ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.45 น. ของทุกวัน และในช่วงแรกจะเป็นพิธีถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อด้วยพิธีการบนเวที การแสดงโขน และการแสดงพลุชุดพิเศษแสดงความอาลัยจาก 5 ประเทศ