อาลัย “ครูตู้” หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ ถูกช้างป่าทำร้ายดับ – ฮีโร่ผู้ร่วมทีมจับกุมคดีล่าเสือดำ ปี 61

กาญจนบุรี - เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเผย “ครูตู้ บัญชา ไกรศรีบารมี” ถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่กลางดึก เสียชีวิตที่ รพ.ทองผาภูมิ พร้อมเปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่กองทุนผู้พิทักษ์ป่า ด้านกรมอุทยานฯ และชาวทุ่งใหญ่ร่วมอาลัยวีรบุรุษผู้พิทักษ์ป่า
วันนี้ (24 พ.ย.) นางสาวอรยุพา สังขะมาน เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยกรณีการเสียชีวิตของ นายบัญชา ไกรศรีบารมี หรือ “ครูตู้” อายุ 45 ปี พนักงานพิทักษ์ป่า หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ ในช่วงกลางคืน ก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 68 ถูกช้างป่าไม่ทราบจำนวนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตามที่สื่อมวลชนรายงานไปแล้ว
เลขาธิการฯ ระบุว่า กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ได้แก่ กรณีเสียชีวิต ปรับจาก 20,000 บาท เป็น 30,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส/พิการ/ทุพพลภาพ จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท (คงเดิม) กรณีบาดเจ็บ/ป่วย ปรับจากไม่เกิน 5,000 บาท เป็นไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนการช่วยเหลือจากกรณีปฏิบัติงานปกติ ยังคงหลักเกณฑ์เดิม
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนกองทุนผู้พิทักษ์ป่า ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 057-244388-1 ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” โดยใบเสร็จรับเงินหลังการบริจาคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน และสามารถส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ–ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จมาที่อีเมล snf@seub.or.th
ด้านเพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์แสดงความอาลัย “ครูตู้” พร้อมสดุดีว่าเป็นผู้กล้า ผู้เสียสละ และเป็น “ครูหมวกแดง” ผู้ถ่ายทอดยุทธวิธีและหัวใจของผู้พิทักษ์ป่าให้กับรุ่นน้อง ความทุ่มเทในการปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นภารกิจที่ครูตู้ยึดมั่นจนวาระสุดท้าย
เพจเฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ระบุว่า ครูตู้เป็นคนทำงานด้วยใจรัก เสียสละ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและชาวทุ่งใหญ่ทุกคน พร้อมร่วมส่งดวงวิญญาณด้วยความอาลัย
ขณะเดียวกัน นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เดินทางไปพบมารดาและภรรยาของผู้เสียชีวิตที่วัดท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
สำหรับ “ครูตู้” บัญชา ไกรศรีบารมี เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมคดีล่าเสือดำคดีดังช่วงปลายปี 2561 โดยมีนายวิเชียร ชิณวงษ์ ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าชุดจับกุม
นายศุภฤกษ์ ยังเปิดเผยด้วยว่า เดิมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ฯ แทบไม่มีช้างป่า แต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการพบช้างป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบประมาณ 40 ตัว เชื่อว่าอพยพมาจากพื้นที่ป่าห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด