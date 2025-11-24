xs
เกษตรกรชัยนาทเฮ! พาณิชย์เปิดงาน “ธงเขียวราคาประหยัด” แจกส่วนลดปุ๋ย–ยา ขานรับ Quick Big Win ลดต้นทุนผลิตพืช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - กรมการค้าภายในยกขบวนปุ๋ยเคมี 6 สูตรยอดนิยม ลดสูงสุด 200 บาทต่อกระสอบ พร้อมคูปองส่วนลด 50 บาทค่ายา หนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐมนตรีพาณิชย์

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเปิดงาน “ธงเขียวราคาประหยัด” ณ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อขานรับนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการปุ๋ย–เคมีเกษตร และเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมี 6 สูตรยอดนิยมในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 200 บาทต่อกระสอบ จำกัดสิทธิ์เกษตรกรคนละ 5 กระสอบ ซึ่งเป็นสูตรใช้กับพืชเศรษฐกิจในจังหวัด เช่น ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช โดยเพียงนำสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียว) และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ได้ทันที

งาน “ธงเขียวราคาประหยัด” จังหวัดชัยนาท นับเป็นครั้งที่ 14 หลังจากจัดในจังหวัดต่าง ๆ และได้รับเสียงตอบรับอย่างดี สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้จริง ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด “ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว”
เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน










