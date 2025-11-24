ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชิญชมนิทรรศการไหมเมืองแคน@เทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น

ขอนแก่น-มาให้รู้ ดูให้ม่วน! นิทรรศการไหมเมืองแคน แดนแห่งศิลป์ วิจิตรถิ่นอีสาน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 2568
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 นี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น (Queen Sirikit Sericulture Center Khon Kaen) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นเที่ยวชมนิทรรศการ ไหมเมืองแคน แดนแห่งศิลป์ วิจิตรถิ่นอีสาน ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 2568 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ภายในงาน พบกับกิจกรรมมากมายตลอด 12 วัน ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการความรู้ด้านหม่อนไหม กิจกรรมสาธิตประจำวัน กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก กิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไหม กิจกรรมแข่งสาวไหม (วันที่ 5 ธันวาคม 2568) และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมโดยผู้ประกอบการที่ศูนย์หม่อนไหมฯ ได้คัดสรรมาแล้วอย่างดี
นิทรรศการด้านหม่อนไหม
- นิทรรศการสายพันธุ์ต้นหม่อนที่ศูนย์หม่อนไหมฯ พัฒนาและแนะนำให้กับผู้สนใจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- นิทรรศการวงจรชีวิตหนอนไหม สัมผัสวงจรชีวิตหนอนไหมแต่ละช่วงเวลาด้วยประสบการณ์จริง หนอนไหมตัวจริงทุกระยะการเติบโต
- นิทรรศการสาวไหม มัดหมี่ ย้อมสี ไปจนถึงกระบวนการทอ เวิร์คช็อปที่เปิดให้ผู้ชมได้ทดลอง สาวไหม มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติและทอผ้าไหมด้วยตัวเอง ไปพร้อมกับวิทยากรช่วยให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตลอดการจัดงาน
- นิทรรศการตรานกยูงพระราชทาน จัดแสดงผ้าไหมที่ได้รับตรานกยูงพระราชทานของจริงภายในงาน
- Silk Berry Corner บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรด้านหม่อนไหม ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัลเบอร์รี่ ชาใบหม่อน (แจกให้ชิมฟรี) สบู่โปรตีนไหม และอื่นๆ อีกมากมาย
พิธีเปิดงาน (วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) พบกับการแสดงพิเศษจากศูนย์หม่อนไหมฯ และการเดินแบบชุดผ้าไหม ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พร้อมวิทยากร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) พาชมนิทรรศการในเต็นท์พร้อมการบรรยายและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละนิทรรศการ ตลอดการจัดงาน
- กิจกรรมแข่งขันสาวไหม (วันที่ 5 ธันวาคม 2568) ชมการแข่งขันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสาวไหมในหลากหลายช่วงอายุ
- กิจกรรมสาธิตด้านหม่อนไหมมากมาย เช่น การแปรรูใบหม่อน/ลูกหม่อน (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 / วันที่ 3 ธันวาคม 2568 วันที่ 7 ธันวาคม 2568) การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม (วันที่ 30 ธันวาคม 2568) การสาธิตผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ (วันที่ 6 ธันวาคม 2568) และการสาธิตสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหม (วันที่ 10 ธันวาคม 2568)
- กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก ตลอดการจัดงาน 10 วัน เวลา 18.00 – 18.30 น. กับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมโดยผู้ประกอบการที่ศูนย์หม่อนไหมคัดสรรมาอย่างดี ในราคาสุดพิเศษที่มีเฉพาะภายในงาน เท่านั้น!
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนมาเบิ่งให้รู้ ดูให้ม่วน กับ นิทรรศการไหมเมืองแคน แดนแห่งศิลป์ วิจิตรถิ่นอีสาน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 2568 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 – 10 ธันวาคม 2568 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ