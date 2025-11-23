xs
xsm
sm
md
lg

ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี -​ถนนชายแดนบ้านผักกาด จันทบุรี ระยะทาง 15 กม. วันนี้ไม่ใช่แค่เพียงแนวป้องกันทางภูมิศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงชาติ แต่ยังสามารถเปิดโปงรังลับทหารเขมร -​เครือข่ายบุกรุกป่า พบสร้างเพิงพัก 5 จุด ตัดไม้ใหญ่เปิดทางเข้าออกพื้นที่ไทย

วันนี้(23 พ.ย.) ​เจ้าหน้าที่ที่ชุดลาดตระเวน ทหารพรานนาวิกโยธิน​ที่ 4 ได้ตรวจพบเพิงพักต้องสงสัยบริเวณพื้นที่ป่าชายแดนโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดน15  รวมทั้งสิ้น 5 จุด และยังพบเส้นทางที่มีลักษณะการเข้า-ออกเป็นประจำ ซึ่งเมื่อเดินเท้าเข้าตรวจสอบเป็นระยะประมาณ 3 กิโลเมตรยังพบการตัดไม้ใหญ่จำนวนมากจนเหลือแต่ตอ ทั้งต้นสำรองและต้นสมพง 

ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางเดินของหน่วยลาดตระเวน ที่สำคัญเพิงพัก 5 จุดที่ตรวจพบ มีการเขียนด้วยภาษากัมพูชา จึงคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เคยมีการบุกรุก และผู้บุกรุกได้หนีออกจากพื้นที่ล่วงหน้านานประมาณ 2–3 เดือน ก่อนที่ชุดก่อสร้างถนนจะเข้าไปถึง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเผาทำลายเพิงพักทั้งหมด เพื่อป้องกันการกลับมาใช้ซ้ำ และยังเป็นการรักษาทรัพยากรและปกป้องสมบัติของชาติอย่างยั่งยืน


เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 เผยว่า ก่อนหน้านี้การเดินทางเข้ามายังจุดดังกล่าวแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลข้ามลำธารกว้างเกือบ 10 เมตร ถึง 12 ลำธาร ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินไปและกลับรวมกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งการเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนับเป็นการลงทุนในความมั่นคงทาง

 เช่นเดียวกับการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนบ้านผักกาด 15 กิโลเมตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่เป็นมากกว่าเส้นทางสัญจร แต่เป็นแนวป้องกันทางภูมิศาสตร์ ที่เสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติของชาติอย่างแท้จริง

 










ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย
ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย
ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย
ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย
ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น