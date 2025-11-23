ถนนชายแดน 15 กม. บ้านผักกาด จันทบุรี เปิดโปงรังลับเขมรตัดไม้ใหญ่เปิดเส้นทางในไทย

จันทบุรี -ถนนชายแดนบ้านผักกาด จันทบุรี ระยะทาง 15 กม. วันนี้ไม่ใช่แค่เพียงแนวป้องกันทางภูมิศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงชาติ แต่ยังสามารถเปิดโปงรังลับทหารเขมร -เครือข่ายบุกรุกป่า พบสร้างเพิงพัก 5 จุด ตัดไม้ใหญ่เปิดทางเข้าออกพื้นที่ไทย
วันนี้(23 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ที่ชุดลาดตระเวน ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 ได้ตรวจพบเพิงพักต้องสงสัยบริเวณพื้นที่ป่าชายแดนโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดน15 รวมทั้งสิ้น 5 จุด และยังพบเส้นทางที่มีลักษณะการเข้า-ออกเป็นประจำ ซึ่งเมื่อเดินเท้าเข้าตรวจสอบเป็นระยะประมาณ 3 กิโลเมตรยังพบการตัดไม้ใหญ่จำนวนมากจนเหลือแต่ตอ ทั้งต้นสำรองและต้นสมพง
ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางเดินของหน่วยลาดตระเวน ที่สำคัญเพิงพัก 5 จุดที่ตรวจพบ มีการเขียนด้วยภาษากัมพูชา จึงคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เคยมีการบุกรุก และผู้บุกรุกได้หนีออกจากพื้นที่ล่วงหน้านานประมาณ 2–3 เดือน ก่อนที่ชุดก่อสร้างถนนจะเข้าไปถึง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเผาทำลายเพิงพักทั้งหมด เพื่อป้องกันการกลับมาใช้ซ้ำ และยังเป็นการรักษาทรัพยากรและปกป้องสมบัติของชาติอย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 เผยว่า ก่อนหน้านี้การเดินทางเข้ามายังจุดดังกล่าวแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลข้ามลำธารกว้างเกือบ 10 เมตร ถึง 12 ลำธาร ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินไปและกลับรวมกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งการเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนับเป็นการลงทุนในความมั่นคงทาง
เช่นเดียวกับการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนบ้านผักกาด 15 กิโลเมตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่เป็นมากกว่าเส้นทางสัญจร แต่เป็นแนวป้องกันทางภูมิศาสตร์ ที่เสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติของชาติอย่างแท้จริง