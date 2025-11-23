xs
นักท่องเที่ยวยังทะลักเกาะกูด แม้เกิดอุบัติเหตุเรือโดยสาร มั่นใจระบบการให้ความช่วยเหลือ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราดนักท่องเที่ยวยังทะลักเกาะกูด จ.ตราด แม้มีข่าวเกิด​อุบัติเหตุ​กับเรือโดยสาร คาดเชื่อมั่นระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ไม่สนปัญหา​พิพาทไทย-กัมพูชา ดันยอดจองห้องพัก ธ.ค.เต็มหมดแล้ว

จากเหตุการณ์ เรือโดยสารเสือดำโกร ที่รับนักท่องเที่ยวจากเกาะกูด ท้องเรือแตกระหว่างการเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมศอก หลังถูกคลื่นกระทกใต้ท้องเรืออย่างแรงจากภาวะคลื่นลมแรงจนทำให้น้ำเข้าตัวเรือ ทำนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เรือรวม 92 คน ระทึกกลางทะเลแต่ยังโชคดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จ.ตราด ร่วมช่วยเหลือนำตัวกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนั้น

วันนี้ ( 23 พ.ย.)​ ผู้​สื่อข่าว​รายงาน​สถานการณ์​การท่องเที่ยว​บนเกาะกูดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์​ว่า ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ทาง อำเภอเกาะกูด ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือโดยสารทั้งใน ต.เกาะกูด และ ต.เกาะหมาก ให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติระหว่างการเดินทาง และให้เตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมหากเกิดเหตุุ​ฉุกเฉินจะได้ขอความช่วยได้ทันเวลา


ด้าน นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​เกาะกูด เผยว่าวันหยุด​เสาร์-อาทิตย์​นี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เต็มทั้ง 2วัน ซึ่งนักท่องเที่ยว​เกือบทั้งหมดไม่สนใจข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมทั้งไมาสนใจปัญหากูดที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา ในทางกลับกันกลับเชื่อมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของเกาะกูด

" เพราะเรือโดยสารที่เกิดเหตุแค่ท้องเรือแตก แต่เรือไม่จม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ท้องเรือ มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีและยังมีการปิดกั้นเป็นห้องๆ จึงทำให้น้ำเข้าเรือได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น อีกทั้ง วิศวกรที่สร้างเรือก็ได้ออกมาอธิบายแล้วว่าปลอดภัย จึงยิ่งทำให้การเดินทางมาเที่ยวตราดและเกาะกูด สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น" 

 และในเดือนธันวาคม 68 นี้ห้องพักต่างๆบนเกาะ ได้ถูกจองเต็มจนหมดแล้ว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ​ชาวยุโรปเดินทางมามากกว่าทุกปี 


ส่วน ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยว่าการเกิดอุบัติเหตุกับเรือโดยสารที่เดินทางไปเกาะกูด ไม่ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมา จ.ตราด หรือ ตามเกาะต่างๆ เพราะการช่วยเหลือของจังหวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สอดคล้องกับ นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด ที่บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของผู้ประกอบการเรือโดยสาร ที่จะต้องมีความพร้อมในทุกเรื่อง ขณะที่ภาพการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนับเป็นภาพที่สวยงาม

และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้งทหารเรือ ศรชล.ตราด เจ้าท่าตราด และภาคเอกชนที่เป็นเรือโดยสารด้วยกัน หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างเร็ว จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเกิดความประทับใจ







