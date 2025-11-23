อดีตนักเรียนเหรียญทองแชมป์วิทย์ฯระดับชาติติดยาบ้า ขโมยกระบะหนีตำรวจ ชน 2 แม่ลูกดับ 1 สาหัส 1

อุบลราชธานี-อดีตนักเรียนแชมป์วิทยาศาสตร์เหรียญทองระดับประเทศ ขโมยรถกระบะจากร้านซ่อมแอร์ของเจ้านายเก่าซิ่งหนีตำรวจชน 2 แม่ลูกเสียชีวิต 1 บาดเจ็บสาหัส 1 ร้านดอกไม้และบ้านเรือนเสียหายกว่า 5 แสนบาท เบื้องต้นสารภาพเสพยาบ้าก่อนเกิดเหตุ 5 เม็ด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.วิชิต คุณโคตร รองสารวัตรสอบสวน สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะ ชนรถจักรยานยนต์และพุ่งเข้าชนร้านขายดอกไม้ริมทาง เหตุเกิดที่ชุมชนแจ้งสว่าง ถนน เดชอุดม-บุณฑริก ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถกระบะวีโก้สีดำ ทะเบียน บฉ 9448 อำนาจเจริญ เสียหลักชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีชมพู หมายเลขทะเบียน 2 กด 6080 อุบลราชธานี สภาพถูกชนด้านหลังได้รับความเสียหาย พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือนางกองศรี ศรีสุพรรณ อายุ 59 ปี ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และนางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุพรรณ อายุ 27 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ส่วนผู้ขับขี่ทราบชื่อคือนายสุขเกษม ศรีมงคล อายุ 18 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุถูกคนร้ายขโมยออกไปจากร้านซ่อมแอร์รถยนต์ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่ 21 พ.ย. โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมคนร้ายไว้ได้ ทราบชื่อคือนายสุขเกษม (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี อดีตลูกจ้างของร้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกติดตามไปยังบ้านพักของนายสุขเกษมแต่ไม่พบ
จนกระทั่งช่วงสายของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ 191 สภ.เดชอุดมพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบุณฑริก พบนายสุขเกษมขับรถกระบะคันที่ถูกโจรกรรมสวนทางมา จึงได้กลับรถ ขับติดตาม แต่นายสุขเกษมกลับเร่งเครื่องหนีอย่างรวดเร็วและยางระเบิด จากนั้นรถกระบะเกิดเสียหลักชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางกองศรีและลูกกระเด็นตกข้างทาง ลากรถจักรยานยนต์ไปประมาณ 50 เมตร ก่อนชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางพลิกคว่ำเข้าไปในร้านจำหน่ายไม้ประดับและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสุเกษม มาที่ สภ.เดชอุดม นายสุขเกษม ยังคงมีท่าทีตาขวางคล้ายคนเมายา จากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายของนายสุขเกษม พบว่าเสพยาบ้า จึงนำตัวควบคุมไว้ในห้องขังเพื่อสงบสติอารมณ์ ต่อมานางละอองดาว (สงวดนามสกุล)อายุ 54 ปี แม่ของนายสุขเกษมได้เดินทางมายัง สภ.เดชอุดม เพื่อขอเยี่ยมลูกชาย
ระหว่างนั้นนางละอองดาวก็ได้ร้องไห้ใจแทบขาด เมื่อรู้ว่าลูกชายขับรถชนคนตายและอาจจะต้องติดคุกนานจนไม่ได้ออกมาเจอหน้ากันอีก
จากการสอบถามนางละอองดาวเล่าว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็ง มีนายสุขเกษม เป็นเสาหลักหารายได้ของครอบครัว แต่ตนเองไม่ทราบว่าลูกชายติดยาเสพติดมาก่อน เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสุขเกษมออกมาให้นางละอองดาวได้พูดคุย แต่นายสุขเกษมกลับไม่สนใจใยดี แถมยังพูดกับนางละองดาวว่า “ไม่ตายง่ายหรอก” ก่อนเจ้าหน้าที่จะพากลับเข้าไปห้องควบคุม
ด้านนางสาวอินทิรา มาลาสาย 23 ปี เจ้าของร้านขายดอกไม้ได้เล่าเหตุการณ์เห็นตำรวจขับรถไล่ตามรถของนายสุขเกษม ก่อนที่มีเสียงปืนหรือยางรถระเบิด ทำให้รถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่แล่นอยู่ข้างหน้า ก่อนเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้านดอกไม้ โชคดีที่ขณะนั้น ตนไปจัดดอกไม้อยู่อีกฝั่งถนน จึงไม่เป็นอะไร หลังเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวนายสุขเกษมเอาไว้ ซึ่งตนมองดูนายสุขเกษม มีอาการตาขวางตลอดเวลาน่าจะมาจากฤทธิ์ของยาบ้าที่เสพเข้าไป
นางสาวสุกัญญา สุภาพ อายุ 38 ปี เจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ที่นายสุขเกษม เข้าไปโจรกรรมรถยนต์ออกมา เล่าว่าตอนเกิดเหตุตนเองไม่อยู่ แต่มาทราบว่ารถลูกค้าหาย จึงได้เปิดกล้องดูพบว่าเป็นนายสุขเกษม อดีตลูกจ้างของทางร้าน นางสาวสุกัญญาบอกอีกว่า นายสุขเกษม เมื่อก่อนเป็นเด็กเรียนดี ดีกรีแชมป์เหรียญทองวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ครอบครัวมีฐานะยากจนแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ตนจึงให้นายสุขเกษม ทำงานที่ร้านเพื่อจะได้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว และรักษาแม่ที่ป่วยมะเร็ง
แต่ระยะหลังนายสุขเกษมเริ่มติดเพื่อน และติดยาเสพติดจึงไม่ได้มาทำงานร้านและหายไปจนกระทั่งมาก่อเรื่องครั้งนี้ ส่วนเรื่องของความเสียหายของรถลูกค้าตนเองอาจต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด เจ้าของรถเองก็เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกันแล้ว
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สภ.เดชอุดม ได้ทำการแจ้งขอกล่าวหานายสุขเกษมว่า ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ทำให้เสียทรัพย์ และ เสพยาเสพติดประเภทที่ 1 ยาบ้า ซึ่งนายสุขเกษมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนประเด็นเรื่องของลักทรัพย์รถยนต์กระบะเหตุเกิดในพื้นที่ของ สภ.ห้วยข่าบุณฑริก ทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจะได้ทำการขออนุมัติหมายจับและอายัดตัวต่อศาลเพื่อไปดำเนินคดีต่อไป