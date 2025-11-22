xs
xsm
sm
md
lg

"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกเอาใจคนรักรถ อัดโปรโมชั่นแบบจุกๆกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี

วันนี้ (22 พ.ย.) บริษัท​ โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์​โตโยต้าในเขตเมืองชลบุรี ได้เปิดตัว "New Hilux TRAVO" อย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมโตโยต้านครชลบุรี ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลก (World Premiere) และในประเทศโดยได้รับความสนใจจากลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก

  โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การนำรถรุ่น TRAVO Double Cab Overland Plus 6AT ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างใกล้ชิด ในราคา 1,366,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองขับ New Hilux TRAVO และรุ่นอื่นๆ เพื่อให้ได้สัมผัสสมรรถนะ การตอบสนอง และความคุ้มค่าที่แท้จริง ก่อนตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของ  

ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกทะเบียน อาทิ การทำแบบสอบถามรับของใช้ที่ระลึก เช่น ถุงผ้า, สบู่, ยาสีฟัน, แก้วน้ำ ฯลฯเกมจับคู่ภาพเหมือนรับของรางวัล และรับฟรีข้าวรัชมงคล 1 กิโลกรัม รวมทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้ม อาทิ จองรถทุกรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, จอง Hilux TRAVO รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 5,000 บาท, โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% หรือฟรีประกันภัยชั้น 1

และแคมเปญโตโยต้า อาริกาโตะ สแกนคิวอาร์โค้ดรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลดดอกเบี้ย 0.4% หรือแคมเปญ Smart Plan เช็กระยะฟรีสูงสุด 50,000 บาทฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นถึงวันที่ 23 พ.ย. นี้

 


นายยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด เผยว่าตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปีเริ่มกระเตื้องบ้างเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจ​ของไทยที่ยังมีปัญหา​หนี้สินภาคครัวเรือนที่พุ่งขึ้นสูง ผิดกับช่วงโควิด ที่แม้ประชาชนจะไม่มีรายได้แต่ยังมีกำลังที่ดี และเมื่อหมดการแพร่ระบาดของโรคก็มีกำลังที่จะซื้อรถใหม่

แต่จากภาวะเศรษฐกิจ​ที่เป็นอยู่ในปัจจุ​บันทำใกห้ผู้คนไม่กล้าใช้จ่าย ประกอบกับปัญหาทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาฉุดรั้วการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทำให้คนที่อยากซื้อรถแต่เมื่อต้องเข้าสู่ระบบการจัดไฟแนนซ์​ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ​จากสถาบันการเงิน

" ผมมองว่าธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยขณะนี้ยังพอไปได้ เพราะคู่แข่งในตลาดอย่างรถญี่ปุ่นบางหลายรายก็เริ่มถอยไปแล้ว และบางรายก็ย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่น ส่วนรถจีนบางรายก็เริ่มถอยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รถญี่ปุ่นอน่างโตโยต้า อยู่คู่กับสังคมไทยมานานกว่า 60ปีจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าอย่างไรก็ไจะม่ถอยฐานการผลิตออกจากไทย และในเร็วๆนี้ โตโยต้า ก็กำลังจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตในไทยเพื่อส่งขายทั่วโลกอีกด้วย"

ที่สำคัญ โตโยต้า มีผลิตภัณฑ์มีหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในหลายมิติ โดยเฉพาะ Ativ ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดจากจุดขายเรื่องการประหยัดน้ำมัน โดยเฉพาะAtiv Hibrid ที่ประหยัดน้ำมันมากถึง 29 กิโลเมตรต่อลิตร

นายยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด










"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี
"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี
นายยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด
"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี
"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น