"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกกระตุ้นตลาดรยนต์ช่วงปลายปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา-"โตโยต้านครชลบุรี" เปิดตัว New Hilux TRAVO ที่แรกของโลกเอาใจคนรักรถ อัดโปรโมชั่นแบบจุกๆกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี
วันนี้ (22 พ.ย.) บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในเขตเมืองชลบุรี ได้เปิดตัว "New Hilux TRAVO" อย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมโตโยต้านครชลบุรี ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลก (World Premiere) และในประเทศโดยได้รับความสนใจจากลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก
โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การนำรถรุ่น TRAVO Double Cab Overland Plus 6AT ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างใกล้ชิด ในราคา 1,366,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองขับ New Hilux TRAVO และรุ่นอื่นๆ เพื่อให้ได้สัมผัสสมรรถนะ การตอบสนอง และความคุ้มค่าที่แท้จริง ก่อนตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของ
ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกทะเบียน อาทิ การทำแบบสอบถามรับของใช้ที่ระลึก เช่น ถุงผ้า, สบู่, ยาสีฟัน, แก้วน้ำ ฯลฯเกมจับคู่ภาพเหมือนรับของรางวัล และรับฟรีข้าวรัชมงคล 1 กิโลกรัม รวมทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้ม อาทิ จองรถทุกรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, จอง Hilux TRAVO รับสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 5,000 บาท, โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% หรือฟรีประกันภัยชั้น 1
และแคมเปญโตโยต้า อาริกาโตะ สแกนคิวอาร์โค้ดรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลดดอกเบี้ย 0.4% หรือแคมเปญ Smart Plan เช็กระยะฟรีสูงสุด 50,000 บาทฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นถึงวันที่ 23 พ.ย. นี้
นายยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด เผยว่าตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปีเริ่มกระเตื้องบ้างเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่พุ่งขึ้นสูง ผิดกับช่วงโควิด ที่แม้ประชาชนจะไม่มีรายได้แต่ยังมีกำลังที่ดี และเมื่อหมดการแพร่ระบาดของโรคก็มีกำลังที่จะซื้อรถใหม่
แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำใกห้ผู้คนไม่กล้าใช้จ่าย ประกอบกับปัญหาทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาฉุดรั้วการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงทำให้คนที่อยากซื้อรถแต่เมื่อต้องเข้าสู่ระบบการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน
" ผมมองว่าธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยขณะนี้ยังพอไปได้ เพราะคู่แข่งในตลาดอย่างรถญี่ปุ่นบางหลายรายก็เริ่มถอยไปแล้ว และบางรายก็ย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่น ส่วนรถจีนบางรายก็เริ่มถอยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รถญี่ปุ่นอน่างโตโยต้า อยู่คู่กับสังคมไทยมานานกว่า 60ปีจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าอย่างไรก็ไจะม่ถอยฐานการผลิตออกจากไทย และในเร็วๆนี้ โตโยต้า ก็กำลังจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตในไทยเพื่อส่งขายทั่วโลกอีกด้วย"
ที่สำคัญ โตโยต้า มีผลิตภัณฑ์มีหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในหลายมิติ โดยเฉพาะ Ativ ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดจากจุดขายเรื่องการประหยัดน้ำมัน โดยเฉพาะAtiv Hibrid ที่ประหยัดน้ำมันมากถึง 29 กิโลเมตรต่อลิตร