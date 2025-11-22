เจ้าท่าชลบุรีชักธงแดงขึ้นเสาบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาเตือนเรือเล็กงดให้บริการหลังคลื่นแรง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เจ้าท่าชลบุรี เร่งชักธงแดงขึ้นเสาบริเวณท่าเทียบเรือเมืองพัทยา เตือนผู้ประกอบการเรือเล็กและสปีดโบ๊ท ห้ามออกให้บริการนักท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุเรือล่มกลางทะเลเกาะล้าน ทำนักท่องเที่ยวลอยคอนานถึง 7 ชั่วโมง
จากเหตุการณ์เรือตกปลาอับปางกลางทะเลระหว่างเกาะล้าน-เกาะมารวิชัย ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จากภาวะคลื่นแรงจนทำให้มีผู้ประสบภัยลอยคอกลางทะเล 15 ชีวิต โชคดีทีมกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ที่ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยช่วยเหลือกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (22 พ.ย.) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา ได้ยกธงแดงขึ้นเสา เพื่อเตือนผู้ประกอบการเรือเล็กและสปีดโบ๊ท ไม่ให้ออกบริการนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาด เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ เนื่องจากมีกระแสลมแรง คลื่นสูงระหว่าง 2-3 เมตร
พร้อมกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสาร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งกำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ยังได้เข้มงวดตรวจตราตามท่าเรือโดยสารทุกลำ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนบรรยากาศการเดินทางในช่วงเช้านี้ พบว่ายังคงมีมีนักท่องเที่ยว จำนวนทั้งชาวไทยและต่างชาติพากันลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะล้านแม้จะมีคลื่นลมแรง ท่ามกลางการดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่