สลด! หญิงวัย 56 ข้ามถนนซื้อชาเขียว ถูกเก๋งพุ่งชนร่างลอย ดับกลางถนนต่อหน้าเพื่อนบ้าน

สระบุรี - เกิดอุบัติเหตุสยองบนถนนพหลโยธิน พระพุทธบาท–สระบุรี หญิงวัย 56 ปีเดินข้ามถนนพร้อมแก้วชาเขียว ถูกเก๋งชนอย่างแรงจนร่างลอยเสียชีวิตทันที ตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิด—คนขับอ้างมองไม่เห็นเพราะแสงแดดย้อน
วันนึ้ ( 22 พ.ย.) พ.ต.ท.สมาน ภูวิภาค สารวัตรเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนคนเดินเท้าเสียชีวิตบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าลพบุรี บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและรุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่าง นางรุจาภา สิงหนพ อายุ 56 ปี นอนเสียชีวิตกลางถนนในสภาพจมกองเลือด ตรวจพบกะโหลกศีรษะแตก กระดูกคอหัก และกระดูกลำตัวหักหลายท่อน ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถยนต์เก๋ง นิสสัน สีขาว ทะเบียน กษ 1340 ลพบุรี จอดอยู่ มีความเสียหายบริเวณไฟหน้าซ้ายแตก โดยมี นายทศพร รักพุก อายุ 33 ปี คนขับ ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอาการตกใจ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้จอดรถไว้ฝั่งตรงข้าม ก่อนเดินไปซื้อชาเขียวในร้านกาแฟภายในหมู่บ้าน และกำลังเดินข้ามถนนกลับ ระหว่างนั้นรถเก๋งคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างแรง ทำให้ร่างกระเด็นขึ้นสูงก่อนตกลงกลางถนนเสียชีวิตทันที
คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากแสงแดดจ้าในช่วงเช้าซึ่งย้อนแสง ทำให้ทั้งผู้ข้ามถนนและคนขับมองไม่เห็นกันชัดเจน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภาพจาก กล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อย่างละเอียด พร้อมเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน นายทศพร รักพุก คนขับรถยนต์เก๋ง เล่าว่า ตนขับรถออกจากบ้านมาส่งแม่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นประจำ ขับอยู่เลนขวาอย่างปกติ ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะโผล่ออกมาตัดหน้าอย่างกะทันหัน “จู่ๆ ก็แว๊บเข้ามาเลย เห็นแก้วกาแฟอยู่ในมือ คิดว่าน่าจะเดินออกมาจากหมู่บ้านหลังจากไปซื้อชาเขียว ทำให้มองไม่เห็น” — นายทศพร กล่าว