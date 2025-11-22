ราคามะพร้าวราชบุรียังดิ่งเหลือ 2 บาท/ลูก! ชาวสวนระทม “ธรรมนัส” เตือนล้งหยุดเอาเปรียบ พร้อมชูไม้แข็งคุมราคาพืชเศรษฐกิจ

ราชบุรี - สถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมราชบุรีทรุดหนักสุดรอบปี ชาวสวนโอดต้นทุนพุ่งแต่ราคาหน้าสวนต่ำเตี้ย รองนายกฯ “ธรรมนัส” ส่งสัญญาณเด็ดขาด ล้ง–ผู้รับซื้อหยุดพฤติกรรมไม่เป็นธรรม มิเช่นนั้นเตรียมใช้ไม้แข็งจัดระเบียบตลาด
วันนี้( 22 พ.ย.) สถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรียังคงน่าเป็นห่วงอย่างหนัก หลังราคาหน้าสวนดิ่งลงเหลือเพียง ลูกละ 2 บาท ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งจากต้นทุนที่เพิ่มสูง รายได้ลดฮวบ และอำนาจต่อรองแทบไม่เหลือ แม้ความต้องการจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ยังสูงต่อเนื่อง แต่กลับสวนทางกับราคาที่เกษตรกรได้รับ
ชาวสวนจำนวนมากสะท้อนตรงกันว่า ปัญหาครั้งนี้ไม่ได้มาจากภาวะตลาดโลก หากแต่เกิดจาก การกดราคาในประเทศ โดยเฉพาะล้งรับซื้อบางกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่ จนไม่สะท้อนภาวะดีมานด์จริง ขณะที่ภาคเกษตรกรรอการขับเคลื่อนจากรัฐบาลเพื่อจัดการเชิงโครงสร้างอย่างเป็นธรรมเร่งด่วน
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับทราบปัญหาจากพื้นที่แล้ว โดยพบความผิดปกติใน “ห่วงโซ่การซื้อขายภายในประเทศ” ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคามะพร้าวถูกกดต่ำเกินจริง ถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร
รองนายกฯ ส่งสัญญาณเตือนไปยังล้งและผู้รับซื้อทุกกลุ่มว่า ต้องหยุดพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทันที พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดหากยังพบการกดราคา
“อย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าเอาเปรียบเกษตรรมากเกินไป ถ้ายังไม่หยุด ผมจำเป็นต้องใช้ไม้แข็งนะครับ เราผ่านวิกฤตราคาทุเรียนและลำไยมาแล้ว มะพร้าวก็เช่นเดียวกัน” — ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำ
ด้านเกษตรกรในพื้นที่หวังว่าการจัดระเบียบตลาดของรัฐบาลครั้งนี้ จะช่วยให้ระบบซื้อขายโปร่งใสขึ้น ลดอิทธิพลล้งบางกลุ่ม และทำให้ราคามะพร้าวสะท้อนภาวะตลาดจริง โดยเฉพาะความต้องการของต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และความมั่นคงให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ภาคประชาชนและวงการเกษตรทั่วประเทศจับตาว่า “ไม้แข็ง” ของรองนายกฯ จะสามารถหยุดการกดราคาได้จริงเพียงใด และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับระบบการค้าพืชเศรษฐกิจไทยให้เป็นธรรมและยั่งยืน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่