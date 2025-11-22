บนป่าเขาอากาศหนาวเย็น ทหารชายแดนเขมรเลือกซื้อเสื้อกันหนาว

อุบลราชธานี-ทหารประจำฐานปฏิบัติการบนภูเขาพนมดงรัก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นไทยกับกัมพูชา ต้องเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหนาวและผ้าห่มไว้สวมใส่และห่มนอน เพราะสภาพอากาศบนภูเขาหนาวเย็นกว่าพื้นราบ
มีรายงานว่า ในช่วงนี้ที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองในตัวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี มีกำลังพลของทหารแวะเวียนกันเข้ามาเลือกซื้อเสื้อใช้ใส่กันหนาวให้เห็นถี่มากขึ้น เนื่องจากฐานปฏิบัติการอยู่บนภูเขาพนมดงรัก ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นราบ โดยช่วงนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 16-19 องศาเซลเซียส
จากการสอบถามนางสาววิมล ตุ้ยเรือง อายุ 36 ปี เจ้าของร้านเสื้อมือสองช่วงนี้ มีทหารมาเลือกซื้อเสื้อใช้สวมใส่กันหนาวกันมากกว่าชาวบ้าน เพราะเดินทางมากะทันหัน ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไว้สวมใส่ ต้องมาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองไปใส่ ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อพวกเสื้อโค้ทที่หนา เพราะอากาศบนภูเขาจะหนาวเย็น มีลมพัดแรง และก็ผ้าห่มไว้ห่มนอน ราคาก็ไม่แพง ตั้งแต่ 50-150 บาท ตัวที่หนามากหน่อยก็จะไม่เกิน 250 บาท
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี รายงานสภาพอากาศมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีลมแรง
โดยอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม.