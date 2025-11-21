รมช.อุตฯตรวจสอบโรงคั่วกาแฟใน อ.บางปะกง.จ.ฉะเชิงเทรา หลังชาวบ้านร้อง

ฉะเชิงเทรา -รมช.อุตสาหกรรม นำคณะตรวจสอบการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและเขม่าควันจากการคั่วกาแฟของโรงงานผลิตใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังชาวบ้านร้องสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านมานานเกือบปี
วันนี้ (21 พ.ย.) จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นและเขม่าควันจากการคั่วกาแฟของโรงกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มานาน
โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายอำเภอบางปะกง, นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม
การร้องเรียนดังกล่าวเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการคั่วกาแฟ ที่มีมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2568 และ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการทำการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งซ่อมแซมระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ และปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
และเมื่อเดือน เม.ย.2568 บริษัทฯ ได้รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข พร้อมขอขยายเวลาการปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศที่ได้ปรับเปลี่ยนจากระบบ WET Scrubber เป็นระบบ After Burner จากเดิมที่มีกำหนดให้แล้วเสร็จเดือน ก.ย.2568 เป็นภายในเดือน พ.ย.2568
การลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบความพร้อมของบริษัทฯ หลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบกำจัดมลพิษแล้ว ทั้งยังเน้นย้ำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งขอให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว ได้รับข้อมูลจากชาวใน ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันว่า กลิ่นจากโรงคั่วกาแฟแห่งนี้ได้ก่อมลพิษต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่บางวันทิศทางลมพัดเข้ามายังในบ้านพักอาศัย จนทำให้นอนไม่หลับ และไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใคร เนื่องจากอยู่คนละเขตจังหวัด