ล่มอีก!! เรือนักท่องเที่ยวออกตกปลากลางทะเลพัทยาเจอคลื่นซัดจม 12ชีวิตลอยคอกว่า 7ชม.

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ล่มอีกแล้ว เรือรับนักท่องเที่ยวคราวนี้พา 12 นักคนไทยออกตกปลากลางทะเลพัทยา เจอคลื่นแรงซัดเรือจมต้องลอยคอกลางทะเลนาน 7ขม. ศรชล.เร่งนำเรือออกค้นหาจนสามารถช่วยได้ทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.13น.วันนี้ ( 21 พ.ย.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ ศคท.จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มไลน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่ จ.ชลบุรี ว่าเกิดเหตุเรือประมงรับนักท่องเที่ยวจำนวน 12 คนออกไปตกปลา ประสบเหตุล่มบริเวณเกาะมารวิชัย ทะเลเมืองพัทยา เหตุจากภาวะคลื่นลมแรง
โดยเรือลำดังกล่าวได้ออกจากท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังรับแจ้ง ศรชล. ชลบุรี ได้นำเรือ ศรชล.4008 ออกทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือเรือทุกลำที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียง หากพบบุคคลลอยน้ำหรือพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งสายด่วนทางทะเล 1465 ทันทีเพื่อประสานงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
และล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีรายงานว่าได้พบผู้สูญหายหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายยงยุทธ เดชะรัศมี ผู้แจ้งเหตุซึ่งเป็น 1ในผู้ประสบภัย เล่าว่าตนเองได้เช่าเรือประมงออกตกปลากับกลุ่มเพื่อนรวม 12 คนซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด โดยเรือมีลักษณะเป็นเรือตกหมึกสีฟ้า-แดง ไต๋เรือชื่อ “ไต๋เล็ก พัทยา” และได้เดินทางออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมื่อเวลา 07.00 น.
แต่เมื่อเรือแล่นผ่านเกาะล้าน พบว่ามีคลื่นสูงและลมแรง ประกอบกับอุปกรณ์ปั๊มน้ำในเรือขัดข้อง จึงทำให้เรืออับปางในเวลาประมาณ 09.00 น. ซึ่งผู้ประสบภัยสวมเสื้อชูชีพไม่ครบทุกคนและบางคนว่ายน้ำไม่เป็น หลังเกิดเหตุตนเองและเพื่อนต้องลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า 7 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถขึ้นฝั่งได้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเกาะใด
โดยขณะเกิดเหตุมีผู้ติดอยู่บนเกาะ 4 คน ส่วนผู้ประสบภัยอีก 8 คน ลอยคออยู่กลางทะเล ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเด็กชายและเด็กหญิวรวม 3 คนอยู่ด้วย