เจ้าท่าตราด คุ้มเข้มเรือโดยสารหลังอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่มหน้าเกาะกูด ขณะเจ้าของเรืออ้างคลื่นแรง

ตราด - เจ้าท่าตราด คุ้มเข้มเรือโดยสารท่องเที่ยวหลังเกิดอุบัติเหตุเรือ"เสือดำโก" ล่มหน้าเกาะกระดาด ระบุเบี้องต้นสาเหตุจากคลื่นแรง ด้าน บริษัท เสือดำโกร จำกัด ออกแถลงการณ์ขอโทษชี้เป็นเหตุสุดวิสัย
จากเหตุการณ์เรือโดยสารท่องเที่ยว บริษัทเสือดำโก จำกัด ที่นำนักท่องเที่ยวจำนวน 92 คน และลูกเรือ 10 คน เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวสลัด ต.เกาะกูด เพื่อนำนักท่องเที่ยวเดินทาวไปยังเกาะหมาก ได้เกิดอุบัติเหตุใต้ท้องเรือแตกจนทำให้น้ำเข้าเรือ และต้องลอยลำอยู่กลางทะเลหน้าเกาะกระดาด อ.เกาะกูด จ.ตราด ท่ามกลางคลื่นลมแรงจัด โชคดีหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือได้ทันเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (20 พ.ย.)นั้น
ล่าสุด ผู้บริหาร บริษัท เสือดำโกร จำกัด ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง ซึ่งเป็นที่เรื่องไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัย ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือผู้สูญหาย
และยืนยันว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
พร้อมระบุว่า บริษัทขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางทะเล และผู้แทนจังหวัดตราดรวมถึง หน่วยงานช่วยเหลือกลางทะเล บริษัท เกาะกูด เอ็กเพลส, บริษัท ชลธีเรือเร็ว, เรือประมงและหน่วยงานกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ ที่ให้การช่วยเหลือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรวดเร็ว และขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะที่ นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าท่าตราด เผยว่าหลังเกิดเหตุได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมทั้งติดตามหาสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมได้สอบถามผู้บริหารถึงสาเหตุจนทราบว่า กัปตันเรือได้นำเรือออกจากท่าเรือในเกาะกูด แต่ระหว่างทางมีคลื่นลมแรงจนกระแทกใต้ท้องเรือตลอดเวลากระทั่งท้องเรือแตกและน้ำทะเลไหลเข้าห้องโดยสาร จนทำให้เรือเอียงและต้องจอดอยู่หน้าทะเลเกาะกระดาด
แต่สภาพเรือโดยสารอยู่ในสภาพดีและมีการตรวจแล้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่จากสภาพคลื่นลมแรงและมีความรุนเเรงต่อเนื่องจึงทำให้ท้องเรือได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตามได้เรียกผู้บริหารบริษัทเพื่อมาสอบสวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และได้ตักเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย
" หลังจากนี้ทาง เจ้าท่าตราด ได้สั่งการให้ผู้บริหารเรือโดยสารทุกแห่งทั้งที่เป็นสปีดโบ๊ท ที่ประมาณ 50-60 ลำ ที่เดินทางไปยังเกาะกูด และเกาะหมาก ส่วนเรือโดยสารที่เดินทางไปเกาะหมากและเกาะกูด 4 บริษัท ที่มีเรืออยู่ 10-14 ลำ และเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง 3-5 ลำ ต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ หากภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวยกับการเดินทางไม่ควรออกไปเด็ดขาด"
และหากยังฝ่าฝืนจนเกิดอุบัติเหตุ สำนักงานเจ้าท่าตราด จะดำเนินการตามกฏหมายเด็ดขาด
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้สั่งการให้ควบคุมการเดินทางของเรือโดยสารท่องเที่ยว ให้เข้มงวดเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัด
เช่นเดียวกับ นายเจริญ รัตนบรรณสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตราด เผยว่าขณะนี้สำนักงานฯ ได้แจ้งเตือนให้ผู้บริหารเรือโดยสารและเรือเฟอร์รี่ทุกแห่งในจังหวัดตราด ต้องระมัดระวังในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ และต้องติดตามคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงสถานการณ์ภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด