บพท.กระทรวง อว. ผนึกพลัง มทร.-มรภ.-มหาวิทยาลัย ระดม 80 ผลงานนวัตกรรมเสริมรายได้ชาวภาคเหนือ

เชียงใหม่ - 17 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประสานพลัง บพท.ระดม 80 ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดแสดงและสาธิตให้ชาวบ้านสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ หวังยกระดับรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นให้ได้ปีละ 60,000 บาทต่อปี ภายในกรอบเวลา 2 ปี
วันนี้(21 พ.ย.68) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาและแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม"มหกรรมเศรษฐกิจฐานราก:แก้จน ลดหนี้ เพิ่มรายได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม พื้นที่ภาคเหนือ ปี 2568" หรือ"Appropriate Technology Matching Day 2025"ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
โดยระบุว่า “การนำผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พร้อมใช้ไปช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ เป็นการเชื่อมพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับภูมิปัญญา และทุนทางสังคมของชุมชน เพื่อให้คนในพื้นที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะมีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ทำให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน “
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวง อว.กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า “งานมหกรรมเศรษฐกิจฐานรากฯ หรือ Appropriate Technology Matching Day 2025 พื้นที่ภาคเหนือนี้ ถูกจัดขึ้น เพื่อสนองต่อนโยบายวิจัยติดดิน นวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทย ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. โดยจัดไปแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กระทั่งมาถึงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายสำคัญ คือนำผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมของคณาจารย์ นักวิจัยเผยแพร่ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับรู้ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ นำประเทศมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals-SDGs”
"งานมหกรรมเศรษฐกิจฐานราก แก้จน ลดหนี้ เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมพื้นที่ภาคเหนือนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนหลากหลายหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 526 คน และมีการแสดงผลงานเทคโนโลยีที่เหมาะสมจำนวน 80 ผลงานจาก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดจนมหาวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บพท.ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)"
ผู้อำนวยการ บพท.กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านอกเหนือจากการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว ยังมีการสาธิตผลงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ในการแก้จน ลดหนี้ และเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงแก่อาชีพ ตลอดจนเศรษฐกิจพื้นที่แล้วอีก 8 โครงการ จาก 7 มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ การแปรรูปปลาส้ม โดยใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าพัลส์ เพื่อลดระยะเวลาการหมักและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดระดับวิสาหกิจชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเห็ดครบวงจรประสิทธิผลสูง และการพัฒนามาตรฐานการผลิตมะขามไทย เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การเพาะเห็ดโคนน้อยในโรงเรือน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การผลิตน้ำส้มควันไม้และถ่านมลพิษต่ำ วิทยาลัยเชียงราย การผลิตสารสกัดจากขมิ้นชัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขมิ้นชัน และเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และระบบการเลี้ยงไหมเกษตรแม่นยำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการ บพท.กล่าวด้วยว่าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่มุ่งช่วยยกระดับรายได้แก่ประชาชนให้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาทต่อเดือน หรือ 60,000 บาทต่อปี ภายในระยะเวลา 2 ปี