สนามแตก!! ฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 45 เปิดสนาม "หมอนทอง" พ่ายทีมเจ้าบ้าน "สายมิตรศึกษา" ​

ปราจีนบุรี- สนามแตก ศึกฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 45 " ทวารวดีเกมส์ " นัดเปิดสนามที่ปราจีนบุรี "หมอนทองวิทยา" ดวลสนุก"สายมิตรศึกษา" ทีมเจ้าบ้านสุดท้ายพ่ายลูกโทษ 5:2ท่ามกลางกองเชียร์ล้นทะลัก หลายรายถึงขั้นปีนต้นไม้ดู
วันนี้ ( 21 พ.ย.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันที่ 2 " ทวารวดีเกมส์ " ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี โดยในวันนี้มีการแข่งขัน 3คู่ และมี ทีมหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา และทีมสายมิตรศึกษา จ.ปราจีนบุรี เป็นคู่เปิดสนาม
ท่ามกลางแฟนคลับของแต่ละทีมที่พากันเดินทางรอเข้าชมและเชียร์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขั้นสนามแตก ขณะผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามได้ก็พากันปีนต้นไม้ดู
โดยก่อนการแข่งขันทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ตามด้วยการแสดงของนักเรียนปราจีนบุรี ก่อนที่ทั้ง 2 ทีม จะลงสนามเพื่อวอร์มร่างกายซึ่งนักฟุตบอลของทั้ง 2ทีม สามารถเรียกเสียงเชียร์ได้จากแฟนคลับได้ดังสนั่น
ขณะที่เกมส์การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ผลัดกันบุกทำประตูเรียกเสียงเชียร์สนุกสนาน จบครึ่งแรกทีมสายมิตรศึกษา เจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อน 1-0ส่วน หมอนทองวิทยา ทำประตูตีเสมอ 1-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ จากการยิงฟรีคิกสุดสวยของ "เจษฎา ลังกา"
ก่อนจะจบ 90 นาทีด้วยสกอร์1-1 และต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษ
ผลปรากฏว่า "สายมิตรศึกษา" ยิงแม่นกว่าเอาชนะ" หมอนทองวิทยา" ไป 5-2 และหนึ่งในนักเตะหมอนทอง ที่ยิงจุดโทษพลาดก็คือ "เจ้าเต้" วรากร ช่างเขียนดี ดาวดังประจำทีมนั่นเอง