ฮือฮา! กล้องดักสัตว์เอราวัณจับภาพ “เสือดำ” เดินกลางป่าลึก อุทยานฯ ย้ำ นทท.เที่ยวได้สบายใจ ไม่เจอแน่นอน

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติเอราวัณเผยคลิปเสือดำโผล่เดินในป่าลึกกว่า 5.5 แสนไร่ ย้ำพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเอราวัณ ขอประชาชนไม่ต้องกังวล ขณะโลกออนไลน์แห่แสดงความเห็น เชื่อมี “เสือดาว” อยู่ร่วมพื้นที่ด้วย
วันนี้ (21 พ.ย.) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โพสต์คลิปจากกล้องดักสัตว์ในป่าลึกของอุทยานฯ ลงบนเพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National Park” หลังสามารถจับภาพ เสือดำ เดินผ่านกล้องได้อย่างชัดเจน สร้างความฮือฮาในหมู่นักท่องเที่ยวและชาวโซเชียล
โดยมีข้อความระบุว่า ปกติอุทยานฯ จะเผยแพร่คลิปเชิงท่องเที่ยวจากฝ่ายนันทนาการ แต่ครั้งนี้เป็นผลงานจาก ฝ่ายอนุรักษ์ ซึ่งทำงานดูแลป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 550 ตารางกิโลเมตร หรือราว 343,750 ไร่ เสือดำที่ปรากฏในกล้องถือเป็นผู้อาศัยใน “บ้านป่าเอราวัณ” ซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดูแลอย่างใกล้ชิด
อุทยานฯ ย้ำว่า นักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล เนื่องจากบริเวณที่พบเสือดำอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ห่างจากโซนน้ำตกเอราวัณมาก และเป็นพื้นที่ไม่พลุกพล่าน จึงไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางท่องเที่ยวหลัก กล้ารับประกันว่า “มาเที่ยวน้ำตก ไม่เจอเสือแน่นอน”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในความคิดเห็นที่ถูกพูดถึงระบุว่า หากพบเสือดำ ก็มีโอกาสพบ เสือดาว ในพื้นที่เดียวกันด้วย เพราะเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน ต่างกันเพียงสีขน โดยแม่เสือดาวสามารถออกลูกเป็นทั้งเสือดำและเสือดาวในครอกเดียวกัน พร้อมแนบภาพประกอบใต้โพสต์เพื่ออธิบายข้อมูลดังกล่าว