ชีวิตสุดลำบาก! ยายติ๋มวัย 67 หนีน้ำท่วมบ้าน มาอาศัยศาลาริมถนน ทนหนาว–เสี่ยงอันตรายทุกคืน

อ่างทอง - ยายวัย 67 ปี และน้องสาววัย 63 ปี ต้องหนีน้ำท่วมบ้านมาอาศัยศาลาทางหลวงริมถนนในอ่างทอง ใช้ชีวิตยากลำบากทั้งอากาศหนาว การเข้าห้องน้ำลำบาก และเสี่ยงอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งผ่าน ขณะสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องแต่ระดับยังสูง
วันนี้ (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณศาลาพักผู้โดยสารทางหลวง ริมถนนสายอ่างทอง–สิงห์บุรี หมู่ 5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าเห็นใจของ ยายติ๋ม อายุ 67 ปี หรือ นางจำรัส สังฆชัด อายุ 69 ปี พร้อมกับ ป้าตุ่ม อายุ 63 ปี น้องสาว ที่ต้องหนีน้ำจากบ้านชั้นเดียวมาอาศัยอยู่ริมถนนท่ามกลางลมหนาวและอากาศเย็นจัด
ยายติ๋มเล่าว่า บ้านที่อยู่ติดเขื่อนมีน้ำรั่วซึมเข้าภายในบ้านสูง 20–30 เซนติเมตร ทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือใช้ห้องน้ำได้ จำเป็นต้องเดินลัดเข้าบ้านน้องสาวด้านในระยะกว่า 150 เมตร เพื่อใช้ห้องน้ำที่ยังพอใช้งานได้ แต่ก็มักเกิดปัญหาเดินไม่ทัน ทำให้ถ่ายเลอะกางเกง ต้องล้างตัวใหม่อยู่บ่อยครั้ง บางครั้งก็ลื่นล้มในที่มืดต้องใช้ไฟฉายนำทาง
ส่วนการปัสสาวะยังพอใช้กระป๋องช่วยลดความลำบากได้บ้าง แต่เวลากลางคืนต้องนอนฟังเสียงรถที่วิ่งผ่านถนนตลอดเวลา ทำให้หวาดกลัวอันตรายอยู่เสมอ ด้านอาหารการกินยังพอได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่นำข้าวของมาให้ บางวันได้รับไข่ไก่ก็นำไปต้มเพื่อนำไปใส่บาตรตอนเช้า รวมถึงช่วยน้องสาวขายลูกชิ้นริมถนนเป็นรายได้เสริมระหว่างที่ยังกลับบ้านไม่ได้
ขณะที่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลง หลังเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,570 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองบริเวณหน้าศาลากลางอยู่ที่ 9.24 เมตร จากจุดวิกฤต 8 เมตร โดยพื้นที่มีเขื่อนป้องกันระดับ 10 เมตร แม้น้ำจะเริ่มลดแต่ยังคงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำจำนวนมาก