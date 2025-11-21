สาวเลยเสียรู้แก๊งสแกมเมอร์! สวมรอยเจ้าหน้าที่กงสุล หลอกโอนเงินสูญกว่า 9.5 แสนบาท

เลย-แก๊งสแกมเมอร์อาละวาดไม่หยุด ล่าสุดสาวชาวจ.เลย ต้องการหางานทำต่างประเทศ มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล หลอกเหยื่อโอนเงินมาตรวจสอบรวมกว่า 950,000 บาท สุดท้ายไม่โอนกลับ เผยสูญทองที่สะสมไว้ 11 บาท แทบสิ้นเนื้อประดาตัว วอนตำรวจตามจับแก๊งชั่วนำเงินมาคืนให้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งหญิงถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินสูญกว่า 950,000 บาท โดยนางสาวพลอยชมพู ทองปั้น อายุ 32 ปี ชาวตำบลกกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน หลังถูกขบวนการสแกมเมอร์ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล หลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลายรอบ ซึ่งสูญทองคำที่เก็บไว้กว่า 11 บาท พร้อมนำเอกสารบันทึกหน้าจอโทรศัพท์การสนทนากับแก๊งสแกมเมอร์ สลิปหลักฐานการโอนเงินมาแสดงด้วย
นางสาวพลอยชมพู ทองปั้น ผู้เสียหาย เล่าว่าตนมีอาชีพเป็นพนักงานขายของ อยู่ที่สหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดเลย ก่อนเกิดเรื่อง ตนมีความต้องการอยากไปทำงานที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2568 ได้ไปหาข้อมูลงานในเฟซบุ๊ก และได้พบกับเพจบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหน้าโปรไฟล์น่าเชื่อถือ คนติดตามจำนวนกว่า 8,000 คน จึงได้ทักเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแอดมินทางไลน์ที่ให้ไว้ในหน้าเพจ
หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยผ่านทางแชทไลน์ แอดมินเพจบริษัทจัดหางานบอกว่า สักครู่จะมีเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลจะติดต่อกลับ หลังจากนั้นไม่กี่นาที มีข้อความจากไลน์ของกรมการกงสุลติดต่อเข้ามา บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หากต้องการเดินทางไปทำงานประเทศแคนาดา ต้องส่งเอกสารส่วนตัว และหน้าสมุดบัญชีธนาคารให้และต้องโอนเงินจำนวน 300,000 บาท เข้ามาตรวจสอบด้วยว่าเป็นเงินของตนจริงหรือไม่ หลังตรวจสอบแล้วจะโอนคืนให้
หลังจากโอนเงินไปแล้ว ปรากฏว่าชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล บอกว่ามีปัญหาเรื่องการโอนขอให้ตนโอนเงินเข้าไปอีก 150,000 บาทจำนวน 2 ครั้ง เพื่อจะได้รหัส OTP เพื่อปลดล็อคบัญชีโอนเงินคืนกลับ แต่ก็ยังไม่ได้เงินคืน วันต่อมาชายคนดังกล่าวก็ติดต่อมาอีก ถามว่าอยากได้เงินคืนอยู่ไหม ถ้าอยากให้ขอให้โอนเงินไปอีก 300,000 บาท ถึงตอนนี้ตนไม่เหลือเงินสดแล้ว จึงนำทองคำที่สะสมไว้หนัก 11 บาทไปขาย แล้วโอนไปให้อีก แต่ก็ยังไม่สำเร็จ
ชายที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ก็ขอให้โอนไปอีก 50,000 บาท ตนก็ไปยืมเพื่อนโอนไปอีก จนหมดตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เงินคืน จนกระทั่งสามีมาทราบเรื่อง จึงเอะใจว่าถูกหลอกแล้ว รวมเงินที่สูญไปกว่า 950,000 บาท หลังจากทราบว่าถูกหลอกแน่แล้ว จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองเลย เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2568 และแจ้งอายัดบัญชีกับธนาคาร
หลังจากนั้นคนร้ายก็ยังโทรมาขอให้โอนเงินไปอีกเพื่อปลดล็อคบัญชี แต่ตนไม่โอนแล้ว สอบถามคนร้ายว่าจะเข้าไปติดต่อที่กรมการกงสุล ก็ถูกบ่ายเบี่ยงว่า เป็นการติดต่อทางระบบออนไลน์เท่านั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่าบัญชีที่รับโอนเงินแต่ละครั้งไม่ซ้ำชื่อเจ้าของบัญชี และไม่ซ้ำธนาคาร
“ตอนนี้หนูเครียดมาก เงินเก็บมาทั้งชีวิตและทองคำที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรง เตรียมไว้เลี้ยงดูลูก ส่งลูกเรียนและเลี้ยงดูครอบครัว หมดสิ้นแล้ว ไม่อยากให้ใครต้องมาตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับหนูอีก จึงได้มาแจ้งต่อสื่อมวลชน นำเรื่องของตนไปเผยแพร่ เพื่อเป็นอุทาหรณ์” นางสาวพลอยชมพูกล่าว