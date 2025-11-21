ระยอง- ชาวชุมชนศูนย์การค้าระยอง โวยนายทุนกว้านซื้ออาคารพาณิชย์เลี้ยงนกนางแอ่น สร้างความเดือดร้อนรับทั้งเรื่องเสียง-กลิ่น เหม็น ปัญหาสุขภาพทำหลายรายต้องประกาศขายตึกหนี ชี้แบกรับปัญหามานานนับ 10ปีไร้หน่วยงานพื้นที่เหลียวแล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 21 พ.ย.) ชาวชุมชนศูนย์การค้าระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง ที่นำโดย นายไอศูรย์ อารีรัตนตระกูล ได้รวมตัวกันร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการเลี้ยงนกนางแอ่นของกลุ่มนายทุน ที่ปัจจุบันพบว่ามีการเข้ามากว้านซื้ออาคารพาณิชย์บริเวณชุมชนเพื่อเลี้ยงนกนางแอ่น เพิ่มเติมมากขึ้นจากที่เคยมีการใช้อาคารพาณิชย์บริเวณดังกล่าวเป็นที่เลี้ยง
จนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่มานานนับ 10ปี ทั้งเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลนก และเสียงดังรบกวน รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากไรดูดเลือดที่มากับนกจนเกิดอาการเจ็บป่วย ซ้ำยังไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐมานานกว่า 1 ปีแล้วเช่นกัน
นายไอศูรย์ บอกว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงนกนางแอ่นของนายทุน มานานกว่า 1 ปี ซึ่งขณะนี้เริ่มพบว่ามี ไรดูดเลือดนก ไต่ยั้วเยี้ยเต็มบ้านจนทำให้ทั้งลูกและเมียเป็นตุ่มผื่นขึ้นเต็มตัว จนตัองย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่น
" ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จนทำให้ชาวบ้านบางรายต้องจำใจขายตึกให้นายทุนเอาไปเลี้ยงนกนางแอ่น หรือเลี้ยงเองเพื่อตัดปัญหา ซึ่งหากสุดท้ายแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็คงอาจตัดใจขายตึกให้นายทุนไปด้วยเช่นกัน"
ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้ทำได้แค่เพียงเปิดเสียงไล่นกให้ไปหากินที่อื่น เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของ นกนางแอ่น เป็นจำนวนมาก
โดยชาวบ้านอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ชัดเรื่องเลี้ย นกนางแอ่นในเขตชุมชมเมืองว่าทำได้หรือไม่ และหากเลี้ยงได้ก็ควรที่จะจำกัดสิทธิ์ผู้เลี้ยงโดยเฉพาะรายใหม่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบมากกว่าที่เป็นอยู่
อย่างไรก็ตาม นายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ ส่วนอนุรักสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวยืนยันว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว
" เบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ในอำนาจหน้าที่นั้นการจะสามารถดำเนินคดีกับเจ้าอาคารพาณิชย์ที่เลี้ยงนกนางแอ่นได้ จะต้องเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า เช่น การเก็บรังนก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง อย่าวไรก็ตามจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้ต่อไป รวมทั้งการประส่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าตรวจสอบเรื่องความสะอาด รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรื่องการดัดแปลงอาคาร รวมทั้งเรื่องเสียงดัง อีกด้วย"นายอรุณ กล่าว