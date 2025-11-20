มูลนิธิฯเตรียมจัดงานโครงการหลวงประจำปี2568ภายใต้แนวคิด "ทศมมหาราชา พระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"

เชียงใหม่-มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และงานโครงการหลวง ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "ทศมมหาราชา พระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" ระหว่าง1-10 ธ.ค.68 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและสนองพระบรมราโชบายในการสืบสานพระราชปณิธานด้านโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (20 พ.ย. 68) ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวง รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานโครงการหลวง 2568 ร่วมแถลงเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และงานโครงการหลวง ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด "ทศมมหาราชา พระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00-20.00 น. ณ อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่
พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า ในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวง จะจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและสนองพระบรมราโชบายในการสืบสานพระราชปณิธานด้านโครงการหลวง รวมทั้งการจัดงาน "โครงการหลวง 2568" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงตลอดมา เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น เส้นทางการเรียนรู้ 10 จุด ซึ่งออกแบบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร สะท้อนบทบาทของโครงการหลวงในฐานะ"ห้องเรียนขนาดใหญ่" ประกอบด้วย "นิทรรศการทศมมหาราชา" และ "ทศมมหาราชา พระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" โดยนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตร นวัตกรรม งานวิจัย และเวทีเสวนา ตลอดทั้งวัน มีบริการด้านสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการฝังเข็ม กายภาพบำบัด ตรวจสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลปรุงร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพจิตด้วยรถโมบายคลายเครียด รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้จาก ปปส.ภาค 5 ที่มุ่งสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนเรื่องการป้องกันยาเสพติด ด้านกิจกรรมสำหรับเยาวชน ยังมีโซนกิจกรรม ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2568 การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 แห่ง พร้อมบ้านชาติพันธุ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและหัตถกรรมชนเผ่าต่างๆ
นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังได้นำเสนอผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่โดดเด่นสะท้อนแนวทางพัฒนาพื้นที่สูง ที่ยึดหลักคุณภาพความปลอดภัยและความยั่งยืน โดยสินค้าทุกชนิดผลิตตามมาตรฐานสากล GAP และ Organic พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งได้คัดเลือก 4 กลุ่มสินค้าไฮไลท์ได้แก่ ข้าวจาคูเนเน ข้าวเจ้าพันธุ์ท้องถิ่นของชนเผ่าลีซอ อาหารแปรรูปพร้อมทาน เช่น น้ำนมข้าวโพดหวาน ชุดข้าวเกรียบทอด 4 รส กาแฟ-ชา จากระบบ NCC ปลูกใต้ร่มไม้รักษาระบบนิเวศ กาแฟ Single Origin โครงการหลวงทั้งแบบแคปซูลและแบบดริป พร้อมชาเกรดพรีเมี่ยมหลากชนิด เช่น ชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ชาเขียวป่าดอกเก๊กฮวย ชาขาวไวท์พีโอนี นอกจากสินค้าไฮไลท์แล้ว มูลนิธิโครงการหลวงยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่สด สะอาดปลอดภัยมาจำหน่ายภายในงานอีกมากมายกว่า 1,200 รายการ
โดยในการนี้ขอเชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน "อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และ งาน"โครงการหลวง ประจำปี 2568" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ณ อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่