ระทึก เรือโดยสารเกาะกูด ใต้ท้องเรือร้าวทำน้ำทะลักเข้าเรือหวิดล่มท่ามกลางคลื่นลมแรง โชคดีช่วยทัน

ตราด - ระทึก เรือโดยสารเกาะกูด ใต้ท้องเรือร้าวจนนำทะลักเข้าตัวเรือ ทำนักท่องเที่ยว 92 ชีวิตพร้อมลูกเรืออีก 10 คน ลอยเท้งกลางทะเลท่ามกลางคลื่นลมแรงจนเรือหวิดล่ม โชคดีเรือพันธมิตร - เรือ ต.กองทัพเรือ เข้าช่วยนำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.15 น.วันนี้ ( 20 พ.ย.) ได้เกิดเหตุ “เรือเสือดำโก” ซึ่งเป็นเรือโดยสารระหว่างเกาะกูด – แหลมศอก ของบริษัทเสือดำโก จำกัด ซึ่งนำนักท่องเที่ยวจำนวน 92 คน และลูกเรือ 10 คน เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวสลัด ต.เกาะกูด ไปยังท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด ได้เกิดอุบัติเหตุใต้ท้องเรือร้าว จนทำให้น้ำเข้าเรือ และต้องลอยลำอยู่กลางทะเลห่างจากท่าเรืออ่าวสลัด ข้างเกาะกระดาด ท่ามกลางคลื่นลมแรงจัด
โดยกัปตันเรือ ได้ทอดสมออยู่บริเวณดังกล่างเนื่องจากเกรงว่าหากแล่นเรือต่อไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และได้แจ้งมายัง บริษัทเสือดำโกเพื่อให้ประสานเรือพันธมิตรทั้งของบริษัท เกาะกูด เอ็กซ์เพรส จำกัด ,บริษัท ชลธีเรือเร็ว จำกัด ,เรือประมง และ ศรชล.จั ตราด เข้าให้การช่วยเหลือ
กระทั้งเวลา 13.00 น. กลุ่มเรือโดยสารซึ่งเป็นเรือพันธมิตร และเรือ ต.จากกองทัพเรือ ได้ออกช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย จนสามารถนำขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือแหลมศอก ได้ในเวลา 13.30 น. ซึ่งขณะเกิดเหตุนักท่องเที่ยวทุกคนสวมเสื้อชูชีพตามมาตรการความปลอดภัย จึงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ