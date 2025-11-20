ชาวป่าโมกลุยน้ำเน่า รับลมหนาว แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลด แต่ชีวิตยังไม่ง่าย

อ่างทอง - ชุมชนบ้านป่าโมก จ.อ่างทอง ถูกน้ำท่วมสูงต่อเนื่อง 30–50 เซนติเมตร ชาวบ้านลุยน้ำเน่าทุกวัน ท่ามกลางอากาศหนาว ขณะเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงเล็กน้อย
วันนี้ ( 20 พ.ย. ) จผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่บ้านมั่นคง ชุมชนที่ 11 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งมีบ้านเรือนจำนวน 77 หลัง ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวที่น้ำท่วมสูง 30–50 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือพายเข้า–ออกหมู่บ้าน ในขณะที่บางรายต้องเดินลุยน้ำเน่าขึ้นสีดำและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ท่ามกลางอากาศที่เย็นลงทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้น
ป้าบุปผา เทพรักษ์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านเลขที่ 1037/ข เล่าว่า ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านมั่นคงยังไม่เคยประสบอุทกภัย ปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำเข้าท่วมสูงจนต้องพายเรือเข้าออก พร้อมระบุว่า เงินช่วยเหลือ 9,000 บาท “ไม่คุ้มกับความเสียหาย” ทั้งข้าวของ เครื่องใช้ และความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ขณะนี้หวั่นกลัวน้ำกัดเท้าเพราะน้ำเริ่มเน่าเหม็น แต่ก็ต้องทนรอให้น้ำลดลง โดยเทศบาลป่าโมกนำเรือยนต์มาให้บริการประชาชนภายในชุมชนตลอดวัน
ด้านสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลดลงจากการปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,637 ลบ.ม./วินาที ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านหน้าอาคารที่ว่าการจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ 2,525 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำวัดได้ 9.29 เมตร ใกล้ระดับตลิ่งที่มีคันกั้นน้ำสูง 10 เมตร โดยจุดวิกฤตคือระดับ 8 เมตร
แม้กระแสน้ำเริ่มลดลง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเผชิญน้ำท่วมขังต่อเนื่อง และต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำเน่าในช่วงอากาศหนาว ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก