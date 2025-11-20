ฉก.นย.ตราดไม่หวั่นเขมรส่ง BHQ ประชิดชายแดนบ้านทมอดา ชี้เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ขัดแย้ง คาดกัมพูชาสร้างข่าวหวังให้ไทยกลัว

ตราด- ฉก.นย.ตราดไม่หวั่นเขมรส่ง BHQ ประชิดชายแดนบ้านทมอดา ชี้เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ขัดแย้ง เผยเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว ส่วนเหตุเสียงปะทัดดังขณะ AOT ลงพื้นที่ฝั่งเขมรเมื่อวานเป็นสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายทหารไทย
วันนี้ ( 20 พ.ย.) น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินตราด เผยถึงกระแสข่าวรัฐบาลกัมพูชา ส่งกำลังหน่วยรบพิเศษ หรือ BHQ มายังชายแดนบ้านทมอดา ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนบ้านชำราก จ.ตราด ว่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ความขัดแย้ง และถือเป็นเรื่องปกติในการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งในส่วนของ ฉก.นย.ตราด ไม่มีความรู้สึกตกใจหรือเป็นกังวลแต่อย่างใด
โดยมองว่าเป็นเพียงการเตรียมพร้อมของทหารตามปกติ และฝั่งเขมร อาจเพียงสร้างข่าวขึ้นมาให้ฝ่ายไทยกลัว แต่ในส่วนของ ฉก.นย.ตราดแล้วไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว
ส่วนกรณีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ที่เดินทางมาลงพื้นที่บ้านทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวานนี้ รวมทั้งกรณีมีเสียงคล้ายปืนที่เกิดขึ้นและถูกอ้างว่ามาจากฝ่ายไทยนั้น
น.อ.ธรรมนูญ ยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชา เป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอย่างแน่นอน ซึ่งในส่วนของเสียงปืนเชื่อว่าเป็นเพียงเสียงประทัดเพียง 1 นัด ส่วนกรณีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นของจริงหรือไม่จริงนั้น ตนเองไม่ขอยืนยัน
แต่ขอตั้งข้อสงสัยว่า เขมรอาจใช้ AOT จริงมาสร้างสถานการณ์ หรืออาจให้ทหารเขมร แต่งกายคล้ายคณะ AOT เพื่อสร้างสถานการณ์ก็มีความเป็นไปได้
"การประท้วงนั้นไม่จำเป็น เพราะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มีความรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องนี้" น.อ.ธรรมนูญ กล่าว