ม.บูรพา จัดกิจกรรมเปิดบ้าน BUU Open House DEK69

ศูนย์ข่าวศรีราชา- มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมเปิดบ้าน BUU Open House DEK69 University of Happiness Life, Learn and Play โชว์ศักยภาพ 8คณะให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ทดลองก่อนเรียนรู้จริง
วันนี้ ( 20 พ.ย.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน BUU Open House DEK69 University of Happiness Life, Learn and Play" ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดกิจการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.นี้ เพื่อเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ทดลองค้นหาศักยภาพของตนเองผ่านการทดลองเรียนรู้จริง
ภายใต้อุปกรณ์ เครื่องมือจริง และประสบการณ์จริง ๆ ในทุกรูปแบบที่ครบทุกมิติทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง การวางแผนอาชีพ การทำWorkshop ค้นหาความถนัด รวมทั้งการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน และรับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่พาทัวร์คณะและห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างใกล้ชิด รวมถึงยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้สัมผัสนิทรรศการใหม่ๆ
และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มองศักยภาพมนุษย์ออกไปไกลกว่า “ผลการศึกษาหรือทักษะทางด้านวิชาการ” ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นศักยภาพตนวเองได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางการเรียนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย หรือคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภายในกิจกรรมยังมี นายมนัส อ่อนสังข์ (พี่ลาเต้) จากบริษัท Dek-D.com ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ค้นหาตัวตน สร้างอนาคต พิชิต TCAS” และการแสดง จากคณะดนตรีและการแสดง ในการขับร้องประสานเสียง BUU Chorus, บทเพลง “แสงแรกของทิศบูรพา”, บทเพลง “70 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา” “มนต์บางแสน”
และการแสดงจากผู้นำเชียร์ (ในบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา) และชมรมคทากรมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งกิจกรรมแนะนำหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ การเล่นเกม จับสลากของรางวัล ตอบคำถามชิงของรางวัลต่าง ๆ
โดยมีคณะที่เปิดบ้านพร้อมให้นักเรียน-นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศทั้งสิ้น 8 คณะประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะโลจิสติกส์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสหเวชศาสตร์