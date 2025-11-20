รวบสาวใหญ่กลางป่าสงวนฯ จ.ระยอง ลอบโค่นยางพารานับสิบไร่เชื่อทำเป็นขบวนการ

ระยอง- รวบสาวใหญ่กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา–ป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง ขณะลอบโค่นยางพารานับสิบไร่ ยึดแทรกเตอร์–สิบล้อ–เลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก เชื่อทำเป็นขบวนการใหญ่ เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาผู้บงการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 20 พ.ย.)นายจักรฤกษณ์ แสงกุหลาบ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า รย.1 (เขาชะเมา) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ระยอง เข้าปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา–ป่าทุ่งควายกิน บ้านสีระมัน ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (หน้าอนามัย) ม.4 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
หลังได้รับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้ในเขตรอยต่อโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน
ผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม น.ส.ปิยะพร อายุ 56 ปี ชาว จ.พังงา พร้อมของกลางจำนวนมาก อาทิ รถแทรกเตอร์คีบไม้ 2 คัน, รถแทรกเตอร์1 คัน, รถบรรทุกสิบล้อพร้อมหางลากอีก 1 คัน และเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ 1 เครื่อง
จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบว่ามีการโค่นต้นยางพารากินพื้นที่รวมกว่า 19 ไร่ และยังพบป่าถูกทำลายต่อเนื่องเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตร นอกจากนั้นยังพบเพิงพักคนงานหลายหลังตั้งกระจัดกระจายอยู่กลางสวนยาง
ส่วนยานพาหนะและอุปกรณ์ตัดไม้ครบชุด ถูกวางไว้ใกล้จุดลักลอบตัดไม้ ซึ่วคาดว่าน่าจะมีการดำเนินการมาได้สักระยะแล้ว
ขณะที่ นายกานต์ ผู้ดูแลสวนยางบอกว่า สวนยางแห่งนี้เป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยตกเป็นข่าวเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการตัดไม้ และได้มีการเรียกรับเงินไปแล้วกว่า 200,000 บาท เพื่อให้สามารถลักลอบตัดต้นยางออกจากพื้นที่ได้โดยไม่ถูกตรวจสอบ
ด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมระบุว่า พื้นที่ดังกล่าว กรมป่าไม้ อนุญาตให้กรมชลประทาน ใช้เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเท่านั้นไม่ครอบคลุมการตัดไม้หรือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใดๆ จึงถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอย่างชัดเจน และเชื่อว่าขบวนการดังกบ่าวน่าจะมีเครือข่ายผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
" มีความเป็นไปได้สูงว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบตัดไม้เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และคาดว่าอาจมีผู้บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางขนย้ายไม้ เพื่อออกหมายจับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ ที่จะต้องเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่อง"เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กล่าว
รวบ "ไอ้ย้ง" คนสนิทอดีตตำรวจสันติบาลยศ พ.ต.ท.เรียกรับผลประโยชน์ตัดไม้ยาง
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (19 พ.ย.)ตำรวจ สภ.เขาชะเมา ยังได้จับกุม นายสุรชาติ หรือย้ง อายุ 51 ปี พร้อมด้วยอาวุธปืน CZ ออโตเมติก 9มม. เครื่องกระสุนปืน 10 นัด ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตตำรวจสันติบาลยศ พ.ต.ท.ชื่อดัง ซึ่งพฤติกรรมเรียกค่านายหน้าตัดไม้ยางพารา
โดยจับกุมตัวได้ที่สวนยางพาราในพื้นที่ ม.4 บ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ เช่นเดียวกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในวันนี้ ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่งคดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังฝากประชาสัมพันธ์ว่าหากผู้ประกอบการรายใดได้รับความเสียหายจากการกระทำของ นายย้ง เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ค่านายหน้า สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง