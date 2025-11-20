น้ำท่วมชัยนาทเริ่มเน่าเสีย ชาวบ้านยังใช้ชีวิตลำบากถึงแม้น้ำจะลดแต่ระดับยังสูงอยู่

ชัยนาท - น้ำท่วมชัยนาทลดลงบ้าง แต่ยังท่วมสูงและเริ่มเน่าเสีย ชาวบ้านยังลำบาก บางคนต้องอาศัยอยู่บนบ้านกับหมาแมวกว่า 20ตัว และขาดแคลนน้ำดื่ม ขณะที่บางคนกลัวหมาเครียด ต้องพายเรือพาหมา ออกไปเดินเล่นที่ถนนทุกวัน เพื่อคลายเครียด
วันนี้(20 พ.ย.) สถานการณ์น้ำที่ท่วมในพื้นที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลดลงอย่างช้าๆ หลังเขื่อนเจ้าพระยา ลดระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,637 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้บางจุดน้ำลดเริ่มเห็นถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้างแล้ว อย่างที่ บริเวณบ้านท่าทราย ต.บางหลวง อ.สรรพยา ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 100 เมตร น้ำลดลง เห็นเส้นถนนแล้ว แต่พื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน น้ำยังท่วมสูง บางจุดสูงมากกว่า 2 เมตร และน้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านยังต้องอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน และยังต้องใช้เรือสัญจร ชาวบ้านบางคน ต้องนำสัตว์เลี้ยงอย่าง สุนัขและแมว หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านด้วย
น.ส.สายลม ขวัญยืน อายุ 54 ปี ชาวบ้าน ต.บางหลวง อ.สรรพยา เล่าว่า ตอนนี้ยังลำบากอยู่ ถึงแม้น้ำจะลดลงบ้าง แต่ที่บ้านน้ำยังท่วมสูงกว่า 2 เมตร เพราะอยู่ติดริมแม่น้ำ ยังต้องอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน และอยู่กันอย่างแออัด เพราะนอกจากคนในบ้าน 3 คนแล้ว ยังมีแมว 9 ตัว และสุนัขอีก 14 ตัว ที่หนีน้ำขึ้นไปอยู่ด้วยกัน หุงหาอาหารกินอยู่กันแต่บนบ้าน และขาดแคลนน้ำดื่ม ถึงจะได้รับแจกน้ำจากหน่วยงานบ้าง แต่ก็ไม่พอกิน เพราะในบ้านอยู่กันหลายชีวิต เช่นเดียวกับ ชาวบ้าน ต.โพนางดำตก แม้จะเลี้ยงสุนัขไว้แค่ 2 ตัว ก็ต้องพาขึ้นไปอาศัยอยู่บนบ้านด้วยเช่นกัน และทุกๆวันจะต้องพาสุนัข 2 ตัวนี้ พายเรือออกจากบ้าน ไปที่ถนน311 เพื่อให้สุนัขได้ขับถ่าย และได้เดินวิ่งเล่นบ้าง จะได้ไม่เครียดทั้งคนและสุนัข
ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ ปริมาณน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท มีปริมาณ 3,257 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากเดิม 57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทาน ส่งน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณรวมกัน 620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,637 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่ อ.สรรพยา ลดลง 9 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.20 เมตร แต่ยังล้นตลิ่งท่วม บ้านเรือนประชาชนกว่า 5,400 ครัวเรือน