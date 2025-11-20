ขายหน้าเมืองกาญจน์! เพจดังโพสต์แฉ “หัวรถจักรไอน้ำ” ทรุดโทรมหนัก ชาวเน็ตจวกหน่วยงานปล่อยปละละเลย แนะเร่งบูรณะเพื่อการศึกษา

กาญจนบุรี - เพจ “Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” โพสต์ภาพและข้อความสะเทือนใจ รถจักรไอน้ำแลนด์มาร์คสำคัญเมืองกาญจนบุรีถูกปล่อยทิ้งร้าง สภาพผุพังหนัก ไร้การดูแล ชี้ควรได้รับการทำนุบำรุงเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ ขณะที่ชาวเน็ตแห่วิจารณ์หน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลล้มเหลว
วันนี้ (20 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพชุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยระบุถึงสภาพของ หัวรถจักรไอน้ำหลายคันที่ตั้งแสดงในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ว่าอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก ไม่ได้รับการบำรุงรักษา ทั้งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
เพจระบุว่า “รถจักรเหล่านี้เคยเป็นหลักฐานเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อันสำคัญ และเป็นหน้าเป็นตาของเมือง หากมันพูดได้คงอยากขอให้ดูแลปรับปรุงให้สมกับที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของบ้านเมือง แต่เพราะมันพูดไม่ได้ เราในฐานะผู้รักประวัติศาสตร์จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยทำนุบำรุงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”
ผู้โพสต์ยังเล่าด้วยว่า พบกลุ่มนักเรียนที่มาทัศนศึกษา และได้อ่านข้อความที่ถูกเขียนด้วยชอล์กหลังรถจักร C56 ระบุว่า “ช่วยดูกันด้วย รถไฟโดนขโมยจนหมดแล้ว ชิ้นส่วนรถไฟ 3 คัน” สะท้อนว่าสภาพของหัวรถจักรเหล่านี้ขาดการดูแลเป็นเวลานาน
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ มีคอมเมนต์จำนวนมากตำหนิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ “หลังสถานีรถไฟก็เหมือนกัน ปล่อยรกร้าง ไม่สมกับเป็นทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์” “ถ้าเทศบาลหรือ อบจ. ดูแลไม่ได้ก็ควรคืนให้การรถไฟฯ กาญจนบุรีมีรถตั้งแสดงมากถึง 7 คัน แต่ดูแลได้แย่ทุกคัน” “ใกล้งานสัปดาห์แม่น้ำแควแล้ว แต่สภาพยังเหมือนเดิม ผุพังลงทุกวัน” “พื้นที่สำคัญของทางรถไฟ แต่กลับถูกดูแลอย่างสิ้นเชิง”
ขณะที่ พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ ชัยจันทร์ แสดงความคิดเห็นว่า แม้เคยไลฟ์สดสะท้อนปัญหาแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ปรับปรุง มีแต่ปล่อยให้ทรุดโทรม ทั้งจุดจัดแสดงและสถานีหลายแห่ง
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึง “หัวรถจักรไอน้ำการัตต์ หมายเลข 457” ซึ่งเป็นหัวรถจักรขนาดใหญ่ที่สุดและคันสุดท้ายที่เหลืออยู่ของประเทศไทย ตั้งแสดงอยู่หน้าสวนสาธารณะสถานีรถไฟกาญจนบุรีมานานกว่า 30 ปี มีอายุกว่า 100 ปี หลายคนเห็นแล้วต่างเสียดายและเห็นว่าควรนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์รถไฟเพื่อการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกว่า