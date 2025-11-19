สาวใหญ่หึงเดือด คว้าปืนยิงสามี 4 นัด แค้นจับได้แอบมีกิ๊ก – ตำรวจเร่งรวบตัวทันควัน

นครปฐม - ผู้การฯ นครปฐมนำทีมสืบสวนบูรณาการไล่ล่ารวดเร็ว หลังเกิดเหตุหญิงวัย 59 ปีใช้อาวุธปืนยิงแฟนหนุ่มกลางถนน คุมตัวได้พร้อมปืน .38 สารภาพโมโหจัดเพราะจับได้ว่ามีหญิงอื่น
วันนี้ (19 พ.ย.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยชุดสืบสวน ภ.จว.นครปฐม และ สภ.นครชัยศรี แถลงผลการจับกุม นางสุนันต์ หรือ “นัน” จันทภาค อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าผู้อื่น หลังใช้อาวุธปืนยิงแฟนหนุ่มรวม 4 นัด ภายในพื้นที่หมู่ 2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ปืนสั้นลูกโม่ .38 ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน 1 กระบอก ปลอกกระสุนจำนวน 4 ปลอก กระสุน .38 อีก 1 นัด รถยนต์เก๋งซูซูกิสีขาว ทะเบียน กร 9506 ราชบุรี ตำรวจแจ้งข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่น”, “พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” และ “ยิงปืนในที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร”
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้า ศูนย์วิทยุ 191 แจ้งมีเหตุยิงกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไปตรวจสอบพบ นายสุเมธ นาคบุตร อายุ 36 ปี ถูกยิง 2 นัด เข้าลำตัว 1 นัด และต้นขาขวา 1 นัด พลเมืองดีนำตัวส่ง รพ.นครชัยศรี อาการปลอดภัยในความดูแลของแพทย์
จากการตรวจกล้องวงจรปิดและสอบพยาน ทำให้ทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ คือ นางสุนันต์ ซึ่งหลังก่อเหตุได้ขับรถเก๋งหลบหนีไปในพื้นที่บ้านเพื่อน ภายในโครงการส่งน้ำพระพิมล หมู่ 5 ต.ลานตากฟ้า เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าติดตามและสามารถควบคุมตัวได้ทันที พร้อมพบปืนของกลางในกระเป๋าคาดเอวที่สวมอยู่
จากการสอบสวน นางสุนันต์รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากจับได้ว่านายสุเมธมีพฤติกรรมชู้สาว และพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อ จึงขับรถไปเจรจาแต่เกิดมีปากเสียงกัน ทำให้บันดาลโทสะ ใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงใส่ฝ่ายชายรวม 4 นัด
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมส่งอาวุธปืนให้พนักงานสอบสวน สภ.นครชัยศรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป