คืบหน้าครูตบบ้องหูเด็กล่าสุด ผอ.เรียนตั้งกรรมการสอบส่วนครูต้นเรื่องรับปากเยียวยาเต็มที่

อุดรธานี -คืบหน้าข่าวร้อน ครูโรงเรียนดังอุดรธานีตบหน้า–ตบบ้องหู นักเรียนชาย ป.6 ก่อนสั่งรุ่นพี่ ม.1 ทั้งห้อง “รุมตบหัว” อ้างลงโทษเด็กแกล้งกัน จนเด็กบาดเจ็บ ปวดหัว ต้องนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุด เขตพื้นที่การศึกษาและบ้านพักเด็กลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน ส่วนครูต้นเรื่องรับปากเยียวยาเต็มที่
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อ Ninseeparn Pimrapat โพสต์เรื่องราวการลงโทษนักเรียนชายอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุของครูรายหนึ่งในโรงเรียนชื่อดังจังหวัดอุดรธานี โดยระบุว่าเหตุเริ่มจากการหยอกล้อกันระหว่างนักเรียนชาย ซึ่งถูกรุ่นพี่นำแกลบใส่ลงในรองเท้า ทำให้เด็กชายตอบโต้ด้วยการนำแกลบไปใส่รองเท้าของเพื่อนทั้งห้อง
เมื่อครูทราบเรื่องและสอบถาม เด็กชายคนดังกล่าวได้ยอมรับผิดทั้งหมด แต่กลับถูกลงโทษด้วยการตบหน้าและตบบ้องหูอย่างแรงจนใบหน้าแดงร้อน ยังไม่พอ ครูยังสั่งให้นักเรียนรุ่นพี่ชั้น ม.1 ทั้งห้องมารุมตบหัวเด็กชาย ถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษา
หลังเหตุการณ์ เด็กมีอาการปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ปกครองจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการโดยด่วน พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรม ตั้งคำถามถึงจิตใจและจรรยาบรรณของครูผู้กระทำ รวมถึงพฤติกรรมสั่งให้รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องซ้ำเติมกันเอง ซึ่งเหตุการณืนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (19 พ.ย. ) ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านโคกนาคอง หมู่ 8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี เพื่อเยี่ยมอาการของเด็กชาย “เก้า” อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 พร้อมผู้ปกครองเพื่อให้กำลังใจและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยระบุว่าจะดูแลเยียวยาทั้งด้านร่างกาย สภาพจิตใจอย่างเหมาะสม ซึ่งครูมือไวต้นเหตุของเรื่องรับปากว่าจะเยียวยาทุกเรื่องตามที่ผู้ปกครองร้องขอ
ด้าน พม. ได้เตรียมทีมสหวิชาชีพ ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก จัดนักสังคมสงเคราะห์ดูแลอย่างต่อพร้อมประสานโรงเรียนกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และให้การเยียวยา รวมถึงคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมาย
นางอ๋อย แม่ของน้องเก้า บอกต่อหน้าคณะว่า หลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนมาก่อน แต่ไม่ละเอียดเท่าครั้งนี้ พร้อมระบุว่าไม่ขอพูดถึงจำนวนเงินเยียวยาขอเพียงให้ครูรับผิดชอบ ขณะที่พ่อของเด็กตำหนิการกระทำของครู และระบุว่าชาวบ้านทราบกันดีว่ามีเด็กคนอื่นเคยถูกทำร้ายในลักษณะคล้ายกันมาก่อน จึงอยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง
น้องเก้า เล่าว่า เหตุเกิดช่วงพักเที่ยงวันที่ 17 พฤศจิกายน มีคนเอาแกลบใส่รองเท้าตนก่อน ตนจึงเอาไปใส่รองเท้ารุ่นพี่ชั้น ม.1 จากนั้นถูกครูเรียกไปสอบถามกระทั่งยอมรับผิด พร้อมบอกว่าทำร่วมกับเพื่อนชื่อแม็ก ต่อมาถูกครูตบบ้องหูทั้งสองคน และถูกสั่งให้รุ่นพี่ ม.1 มาลงโทษด้วยการเขกหัว แต่รุ่นพี่บางคนใช้มือตบหัวแทน หลังถูกทำร้ายเก้าและเพื่อนถูกสั่งให้ไปกวาดเก็บแกลบออกไปทิ้ง ตอนนี้ยังมีอาการปวดใต้ซี่โครง หูอื้อ และปวดศีรษะต่อเนื่อง
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า ตนเพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียง 17 วัน เรื่องนี้ได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองแล้ว และได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบ พร้อมว่ากล่าวตักเตือนครูผู้เกี่ยวข้องเป็นการเบื้องต้น การลงโทษนักเรียนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวขอให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรอบด้านก่อน และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารพร้อมสื่อมวลชนทราบอีกครั้ง
พ่อแม่ของน้องเก้า เปิดเผยว่า หลังการเจรจากับผู้บริหารและครู มีความสบายใจขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังต้องดูอาการลูกอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้น้องยังมีไข้ หูอื้อ มึนศีรษะ และไม่อยากไปโรงเรียนเพราะถูกพี่ ม.1เยาะเย้ย ครอบครัวย้ำว่า น้องเป็นเด็กมีน้ำใจชอบช่วยงาน และการหยอกล้อครั้งนี้น่าจะเป็นการตอบโต้กันตามประสาเด็ก เนื่องจากก่อนหน้านั้นรุ่นพี่เป็นฝ่ายแกล้งก่อน
ด้านคุณครูมือไวต้นเหตุของปัญหา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 11.00 น. ขณะนั้นตนสอนอยู่ชั้นล่าง ได้ยินเสียงนักเรียนจากชั้นบนโวยวาย พอจบชั่วโมงเรียนก็เดินดูแลแล้วเห็นกองแกลบเต็มหน้าห้องและเต็มหน้ารองเท้าของนักเรียนที่ถอดไว้
คุณครูจึงถามด้วยเสียงดังว่าใครเป็นคนทำ แต่ไม่มีใครตอบ ตนได้ขู่ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด แล้วน้องเก้ายอมรับ แต่ว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียว มีเพื่อนอีกคนชื่อแม็กร่วมด้วย ตนจึงต่อว่าเด็ก ๆ ว่าคิดได้ยังไงก่อนจะตบกะโหลกเด็กทั้ง 2 คนเพื่อสั่งสอน
ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณครูว่าได้สั่งให้พี่ ม.1 เขกหัว เพื่อลงโทษน้องเก้าหรือไม่ คุณครูปฏิเสธ แต่ระบุว่าพี่ ม.1 แค่ขอตบกะโหลก หลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็ได้นำแกลบไปทิ้งเรียบร้อย และหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของน้องเก้าได้มาที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยกับคุณครู ซึ่งคุณครูได้กล่าวขอโทษกับผู้ปกครองหากการกระทำเกินกว่าเหตุ พร้อมยืนยันว่าต่อไปจะดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับน้องเก้าอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย