จันทบุรีเริ่มแล้ว!! ปักหมุดชั่วคราวตามขั้นตอนสำรวจแนวพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาด้านโป่งน้ำร้อน

จันทบุรี – จันทบุรีเริ่มแล้ว!! ปักหมุดชั่วคราวตามขั้นตอนสำรวจแนวพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ระหว่างหลักเขตที่ 52–59 อ.โป่งน้ำร้อน ยันเป็นเพียงการสำรวจทางเทคนิคเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ไม่กระทบต่อสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน
วันนี้ ( 19 พ.ย.) น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงข้อกังวลใจของชาวบ้านใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เกี่ยวกับการดำเนินการปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวในขั้นตอนการสำรวจแนวพื้นที่ระหว่างหลักเขตที่ 52–59 ที่อาจทำให้ประชาชนสูญเสียที่ดิน หรือถูกตีความว่าเป็นการยอมรับพื้นที่ฝั่งกัมพูชา ว่าเป็นเพียงการสำรวจทางเทคนิคเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ ไม่ใช่การกำหนดเส้นเขตแดนและไม่มีผลต่ออธิปไตยหรือพื้นที่ของประเทศไทยแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี -ตราด หรือ กปช.จต. ได้ประสานไปยังแม่กองสำรวจจากกรมแผนที่ทหารในฐานะคณะทำงานฝ่ายเทคนิคของJBCแล้ว และได้รับคำชี้แจงและยืนยันว่า การปักหมุดที่กำลังดำเนินการอยู่จะไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชน และสามารถใช้พื้นที่ทำกินได้ตามปกติ
“ การสำรวจครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ ไม่ใช่การเวนคืน และไม่ใช่การตัดสินพื้นที่ใดว่าเป็นของประเทศ แต่การพิจารณาปักปันเขตแดนถาวรเป็นอำนาจของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC)ภายใต้การทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเสนอหรือพิจารณาใดๆ”
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ยังขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก และเจ้าหน้าที่พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องทุกประเด็นเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจ