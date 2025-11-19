"แอร์เอเชีย"ชวนชาวเชียงใหม่บินม่วนใจ๋ส่งท้ายปีกับ13เที่ยวบินราคาโปรสุดคุ้ม999บ.-พร้อมบินตรง"เชียงใหม่-อุดรธานี"เริ่ม1ธ.ค.68

"แอร์เอเชีย"เตรียมเปิดเที่ยวบินเส้นทาง "เชียงใหม่-อุดรธานี" เริ่ม 1 ธ.ค.68 พร้อมชวนชาวเชียงใหม่บินม่วนใจส่งท้ายปี กับ 13 เส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มเริ่มต้น 999 บาทต่อเที่ยวบิน
เมื่อวันที่15พ.ย.68 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมนาย สุรพันธ์ หอมขจร ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมให้บริการเที่ยวบินตรงข้ามภาค เส้นทาง "เชียงใหม่-อุดรธานี" สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์ เริ่ม 1ธ.ค.68 พร้อมชวนจาวเชียงใหม่บินม่วนใจ๋กับแอร์เอเชีย ส่งท้ายปี กับ 13 เส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมากที่สุด ด้วยราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 999 บาทต่อเที่ยวบิน โดยเริ่มจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย.68 เพื่อใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.68-วันที่ 28 มี.ค.69 กับเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 180 ที่นั่ง ตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเข้าสู่เชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ด้วยความคุ้มค่าและคุณภาพบริการมาตรฐานโลกและเที่ยวบินตรงต่อเวลาสูงสุดในไทย
ทั้งนี้นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียให้บริการชาวเชียงใหม่ก้าวสู่ปีที่ 22 โดยที่ฐานปฏิบัติการการบินเชียงใหม่มีเครื่องบินประจำการ 5 ลำ พร้อมพนักงานแผนกต่างๆ ที่ประจำการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชียงใหม่ ที่ถือเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมและสนับสนุนกันมาตลอด โดยเฉพาะด้านการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยความภูมิใจที่แอร์เอเชียเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้คนน่ารักอย่างเชียงใหม่กับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งบินตรงเส้นทางต่างประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลากหลาย โดยเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะในช่วงปลายปี แอร์เอเชียจึงเพิ่มความถี่การบินและเส้นทางบินที่ฐานปฏิบัติการการบินเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเที่ยวบินตรงไปยังกรุงเทพฯที่มีทั้งบินจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงเส้นทางแบบต่อเที่ยวบินFifth Freedom เส้นทางเชียงใหม่ แวะรับส่งที่ไทเป บินต่อถึงซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวเชียงใหม่ในการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้น ในขณะที่สามารถรับนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่ๆ ได้เช่นกัน
ด้านนายสุรพันธ์ หอมขจร ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า แอร์เอเชียเป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งการตลาดในเส้นทางเข้าออกเชียงใหม่สูงสุดประมาณร้อยละ 36% จากทั้งหมด และมีเส้นทางบินมากที่สุดทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ รวม 13 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางภายในประเทศ รวม 9 เส้นทางในทุกภูมิภาค คือ เชียงใหม่สู่ กรุงเทพฯทั้งดอนเมือง และสุรรณภูมิ กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเส้นทางล่าสุดที่จะเริ่มบินในวันที่ 1 ธ.ค.68 คือ เชียงใหม่-อุดรธานี 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขณะที่เส้นทางบินต่างประเทศ 4 เส้นทาง เชียงใหม่สู่ ฮานอย ไทเป ซัปโปโร (Fifth Freedom) และมาเลเซีย (รหัสเที่ยวบิน AK) รวมให้บริการบินตรงจากเชียงใหม่มากถึง 38 เที่ยวบินต่อวัน