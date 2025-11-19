ภาคธุรกิจท่องเที่ยวตราดต้อนรับผู้ว่าฯคนใหม่ หนุนช่วยยกระดับ-พัฒนาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ตราด - สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวตราด ต้อนรับผู้ว่าฯคนใหม่ หารือแนวทางพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดแบบยั่งยืน เผยภาพรวมตลอดปีดีเกินคาดจากจุดขาย 3 เกาะหลัก ขณะยอดจองห้องพักปลายปีทะลุร้อยละ 90 แล้ว
นายวิชิต สุกะสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (คนใหม่)ที่ย้ายมาจาก จ.สุพรรณบุรี และได้เริ่มทำงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ก่อนหารือร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้สนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ในการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตขึ้น
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด ยังบอกอีกว่าการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ ได้รับแนวนโยบายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เจริญเติบโตตามแนวทางยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ได้กำหนดไว้ทั้งในระยะ 5 ปีและในระยะยาว
โดยมุ่งเน้นเรื่องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การทำงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเป็นเอกภาพซึ่งจะเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
“ท่านผู้ว่าฯ รับปากว่าพร้อมจะลงไปช่วยพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่า นายณัฐพงศ์ สงวนจิตร ได้ส่งเสริมไว้เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนนั้นยังต้องหารือกับฝ่ายความมั่นคงก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไร และต้องเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ”
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด ยังเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัด ในปี 2568 ว่าในช่วง ม.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากถึง 1.47 ล้านคน ซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 2 เดือนก็เชื่อว่าตลอดทั้งปีน่าจะมีนักท่องเที่ยวเกิน 2 ล้านคนอย่างแน่นอน และน่าจะสร้างรายได้เข้า จ.ตราด ได้มากถึง 2 หมื่นล้านบาท
ส่วนจำนวนห้องพักที่มีมากกว่า 1.3 หมื่นห้องพบว่าในช่วงปลายปีนี้มียอด จองไปแล้วถึงร้อยละ 90 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 3 เกาะคือ เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด มีความสวยงามและปลอดภัยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สำคัญ
ขณะที่ ทาวสมาคมฯและอบจ.ตราด ยังเตรียมที่จะจัดแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าในช่วงปลายปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เกิน 1 แสนคนไปจนถึงช่วงต้นปี 2569 อย่างแน่นอน