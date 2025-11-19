เตือนภัย! สายเอ็นนักตกปลาฟาดคอบาดเจ็บ นักเรียนวัย 17 ขี่จยย.ผ่านประตูน้ำบางแก้ว โดนบาดเป็นแผลเลือดไหล คนก่อเหตุเผ่นหนี

อ่างทอง - นักเรียนชายวัย 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน ถูกสายเอ็นจากเบ็ดตกปลาที่เหวี่ยงพลาดบาดลำคอเจ็บเลือดไหล บริเวณประตูน้ำบางแก้ว อ่างทอง คนก่อเหตุหลบหนี พ่อพาลูกเข้าแจ้งความวอนตำรวจตามตัวมารับผิดชอบ หวั่นเกิดอันตรายซ้ำ
เเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 19 พ.ย.) ที่ สภ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายประยูร กลีบเมฆ อายุ 42 ปี ได้นำตัวบุตรชายวัย 16 ปี เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.อ.มานิต นาคไพลบูลย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง หลังลูกชายประสบอุบัติเหตุจากสายเอ็นของนักตกปลาที่เหวี่ยงพลาดมาบาดเข้าบริเวณลำคอ
เหตุดังกล่าวเกิดช่วงเวลา 07.45 น. บริเวณประตูน้ำบางแก้ว ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ขณะผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปโรงเรียน จู่ ๆ สายเอ็นจากเบ็ดตกปลาที่ถูกเหวี่ยงขึ้นมา พุ่งมากระแทกหมวกกันน็อกก่อนจะไหลลงมาบาดเข้าบริเวณลำคอจนสายเอ็นขาด โดยเจ้าตัวขี่รถไปได้ประมาณ 30 เมตร จึงรู้สึกเจ็บแปลบและมีเลือดไหล จึงรีบจอดตรวจดูบาดแผล
เมื่อย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุ พบว่าคนตกปลาที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้ว ไม่พบผู้ใดอยู่ในพื้นที่ จึงรีบเดินทางไปรับการรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล ก่อนพ่อจะพามาแจ้งความเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ พร้อมฝากเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและนักตกปลาให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไปมา