ชาวโผงเผงยังลำบาก พายเรือลุยน้ำหาหมอ หลัง รพ.สต.ท่วมสูงกว่า 1 เมตร

อ่างทอง – น้ำท่วมตำบลโผงเผงยังวิกฤต ชาวบ้านต้องพายเรือ–ลุยน้ำกว่า 60 เมตร เข้าออก รพ.สต.บ้านเลน เจ้าหน้าที่เร่งย้ายอุปกรณ์ขึ้นชั้น 2 ให้บริการต่อเนื่อง วอนหน่วยงานสร้างสะพานชั่วคราวช่วยประชาชน
วันนี้( 19 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์น้ำท่วมยังคงรุนแรง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร หลังคันดินริมคลองโผงเผง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา พังทลายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและตัวอาคาร รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง
นางวิไลวรรณ สะใบแพร ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเลน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เร่งขนย้ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำคัญขึ้นชั้น 2 เพื่อให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ขณะที่ตู้ โต๊ะ และของใช้ที่มีน้ำหนักมากยังคงจมน้ำบางส่วน
ด้านผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้เรือพายเข้าออก หากเรือไม่อยู่ บางรายต้องลุยน้ำกว่า 60–70 เมตร ระหว่างถนนกับตัวอาคาร บางครั้งถึงขั้นต้องตะโกนสอบถามอาการผู้ป่วยจากริมถนน ก่อนหาเรือมารับเพื่อพาเข้า รพ.สต.
ผอ.รพ.สต. เผยว่า หากมีการสนับสนุนทำสะพานหรือทางเดินชั่วคราวจะช่วยให้การเดินทางของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สะดวกขึ้นมาก
ขณะเดียวกัน เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,688 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ่างทองสูงขึ้น โดยบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองวัดระดับน้ำได้ 9.38 เมตร จ่อแตะระดับวิกฤตที่กำหนดไว้ 8 เมตร จากระดับตลิ่งสูงสุด 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที