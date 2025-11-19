อยุธยาน้ำเริ่มลด แต่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 20 ราย – ท่าดินแดงผักไห่วิกฤตทั้งตำบล บ้านจมครึ่งหลัง

พระนครศรีอยุธยา - เขื่อนเจ้าพระยา ทยอยลดการระบายน้ำ แต่ระดับน้ำในหลายชุมชนอยุธยายังคงสูงหนัก ล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 20 ราย ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จมทั้งตำบล บ้านหลายหลังท่วมสูง 3–4 เมตร ชาวบ้านจำนวนมากยังปักหลักอยู่ในบ้านกลางน้ำหลากไม่ยอมทิ้งทรัพย์สิน
วันนี้( 19 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน ล่าสุดอยู่ที่ 2,688 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาเริ่มลดระดับเล็กน้อย แต่หลายชุมชนยังคงมีระดับน้ำสูงและท่วมเป็นวงกว้าง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 11 อำเภอ 136 ตำบล 899 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อน 63,176 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 20 ราย โรงเรียนถูกน้ำท่วม 33 แห่ง ต้องหยุดสอนและปรับเป็นระบบออนไลน์ วัดถูกน้ำท่วม 38 วัด มัสยิด 2 แห่ง และสถานที่ราชการ 8 แห่ง ได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกัน พื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอย่าง ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ ซึ่งติดแม่น้ำน้อยและคลองสาขา มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมทั้งตำบล ประชาชนกว่า 600 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 3–4 เมตร ในหลายจุด บ้านบางหลังถูกน้ำท่วมถึงระดับหน้าต่าง ชาวบ้านต้องงัดพื้นบ้านให้สูงขึ้นเพื่อใช้หลับนอนและทำอาหารอยู่ภายในบ้าน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังคงเลือกอยู่ในบ้าน ไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สิน แม้จะเผชิญสภาพน้ำท่วมมานานหลายสัปดาห์ การสัญจรเข้าออกต้องใช้เรือฝ่ากระแสน้ำแรงและลมกรรโชกในช่วงฤดูหนาว เพื่อเดินทางไปยังถนนหลักเสนา–ผักไห่ ซึ่งยังพอใช้สัญจรได้ และเพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมหรือออกไปซื้ออาหาร
ภายในชุมชนมีพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ที่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วม ใช้เป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือให้ประชาชน ถือเป็นพื้นที่ปลอดน้ำจุดเดียวของตำบล
สถานการณ์ในพื้นที่ท่าดินแดงยังถูกประเมินว่าเป็น วิกฤตหนัก 100% หลายหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายเกาะกลางน้ำ ต้องเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด