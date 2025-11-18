ระยอง- กลับถิ่นเก่า " ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์" หวนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ ระยองอีกครั้ง หลังถูกโยกไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯเพชรบุรี ได้ไม่ถึง 4เดือน ประกาศสานต่องานเก่าที่คั่งค้าง
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ ( 18 พ.ย.) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง(คนใหม่) ได้เดินทางเข้ามายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 140 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง หลังมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ให้กลับมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อีกครั้งหลังถูกโยกไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ได้เพียงไม่ถึง 4 เดือน
โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง, นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน รอต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายไตรภพ เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะเร่งสานต่องานเดิมที่เคยวางไว้ รวมทั้งสานต่อนโยบายหลักที่ทุกภาคส่วนราชการได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
" แต่หลักใหญ่ที่จะทำเร่งด่วนคือ 1.การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบชุมชนจีน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของเก่าถนนยมจินดา 2.สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดทะเลน้อย อ.แกลง และที่บริเวณวัดลุ่ม อ.เมืองระยอง และ 3.การสร้างศาลหลักเมืองจำลองแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้ศาลหลักเมืองเดิม ที่มีการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว"
รวมทั้ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การแก้ไขปัญหาแรงงาน รวมทั้งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น
และในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ยังจะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ