สมุทรสงคราม ชวนเที่ยวดอนหอยหลอด–ดูนกนางนวลนับหมื่น 29–30 พ.ย.นี้

สมุทรสงคราม - ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำทีมหน่วยงานรัฐ–ท้องถิ่น ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมงาน “MAEKLONG SEAGULL SEASON 2025” พร้อมคุมเข้มผังพื้นที่ ร้านค้า ความสะอาด และความปลอดภัย รองรับนักท่องเที่ยวนับหมื่น 29–30 พ.ย.นี้
วันนี้( 18 พ.ย.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “MAEKLONG SEAGULL SEASON 2025 เที่ยวดอนหอยหลอด ชิมหอยปลาปู ดูนกนางนวล” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2568 ณ ดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและท้องถิ่นเข้าร่วม อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง และมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์ที่สุด ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในที่ประชุมได้พิจารณาความพร้อมในทุกมิติ ทั้งพื้นที่จัดแสดงโซนร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารพื้นถิ่น สินค้าของฝาก เช่น กาละแมรามัญ อาหารทะเลแปรรูป รวมถึงการจำหน่ายกุ้ง หอย ปู ปลา จากดอนหอยหลอดโดยตรง พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมพื้นที่สำหรับนิทรรศการจังหวัด เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม Workshop ระบบบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนแผนการจัดการจราจร จุดจอดรถ การรักษาความปลอดภัย และมาตรการดูแลความสะอาดในพื้นที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญของจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำผังงานที่ชัดเจน และกำกับไม่ให้มีการตั้งร้านค้าล้ำแนวพื้นที่ เพื่อรักษาภาพลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
สำหรับกิจกรรมวันที่ 29 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น. จะมีร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารท้องถิ่น สินค้าของฝาก นิทรรศการ “เมืองแห่งความสุข ท่องเที่ยวหลากหลาย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” การแสดงศิลปะจากศิลปินเยาวชน และกิจกรรม Workshop “Postcard from the Sky” พร้อมชมฝูงนกนางนวลช่วง 14.00–18.00 น. พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นเวลา 16.00 น.
ส่วนวันที่ 30 พฤศจิกายน มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดวันเช่นเดียวกับวันแรก รวมทั้งร้านอาหารทะเล สินค้าของฝาก นิทรรศการ การแสดงดนตรี และกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ พร้อมชมฝูงนกนางนวลในช่วงเวลาที่เหมาะสม 14.00–18.00 น.
ดอนหอยหลอดถือเป็นแหล่งชม นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยนกนับพันถึงหมื่นตัวจะอพยพมาจากจีนตอนใต้ มองโกเลีย และทิเบต ช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยช่วงเวลา 14.00–18.00 น. ถือว่าเป็นช่วงที่สามารถพบเห็นได้มากที่สุด ทำให้เป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพนิยมเดินทางมาชม
จังหวัดสมุทรสงครามขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามของฝูงนกนางนวล ลิ้มรสอาหารทะเลสด และสนุกกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน “MAEKLONG SEAGULL SEASON 2025” ระหว่างวันที่ 29–30 พฤศจิกายนนี้ ที่ดอนหอยหลอด ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น.