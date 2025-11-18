เทศบาลหัวหินระดมกำลังเร่งเก็บขยะชายหาด หลังลมมรสุมพัดซัดซากกิ่งไม้–พลาสติกจำนวนมากขึ้นฝั่ง

ประจวบคีรีขันธ์ - ช่วงฤดู “ลมว่าว” ทำคลื่นลมแรงพัดขยะจากทะเลเกยแนวชายหาดหัวหินจำนวนมาก เทศบาลนครหัวหินเร่งจัดกำลังเก็บขยะทุกวัน พร้อมเตือนนักท่องเที่ยวเลี่ยงลงเล่นน้ำช่วงธงแดงเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (18 พ.ย.) นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาลนครหัวหิน พร้อมด้วยนายฐานทัต ไชยขาว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธนุเดช พูลน้อย หัวหน้างานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันลงพื้นที่แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งจัดเก็บขยะตลอดแนวชายหาดหัวหิน
ขณะนี้ชายหาดหัวหินได้รับผลกระทบจากลมมรสุมที่พัดพา เศษขยะ กิ่งไม้ พลาสติก วัสดุขนาดเล็ก–ใหญ่ รวมถึงพืชทะเลจำนวนมาก ขึ้นเกยฝั่ง ทำให้ทัศนียภาพได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงน้ำลงที่มีปริมาณขยะสะสมเพิ่มขึ้น
โดยตามปกติในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วง “ลมว่าว” ทำให้คลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง เทศบาลนครหัวหินจึงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เก็บขยะตามแนวชายหาดทั้งวันทุกวัน แม้จะเร่งทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง แต่จากสภาพธรรมชาติของคลื่นลมในช่วงมรสุม ทำให้ชายหาดยังคงมีสภาพไม่สะอาดตา
ทั้งนี้ แม้ขยะที่ถูกพัดเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นขยะไม่อันตราย แต่เพื่อความปลอดภัย เทศบาลได้ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว โปรดงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีการปักธงแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากคลื่นลมแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในฤดูมรสุม