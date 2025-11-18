“หมอนทอง ฟีเวอร์” ปลุกกระแสเยาวชนเมืองแปดริ้วตื่นตัวสมัครร่วมแคมป์ฟุตบอลแล้วกว่า 120 คน

ฉะเชิงเทรา-“หมอนทอง ฟีเวอร์” ปลุกกระแสเยาวชนเมืองแปดริ้วตื่นตัวการเล่นกีฬาฟุตบอล ล่าสุดมีผู้สมัครเข้าร่วมแคมป์แล้วกว่า 120 คน จนแทบจะกลายเป็นโรงเรียนกีฬา
วันนี้ ( 18 พ.ย.) นายสุทัศน์ อินเจริญ หรือโค้ชยอร์ค ผู้ช่วยโค้ช อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมแคมป์กีฬา “ชมรมฟุตบอลศิษย์หมอนทองวิทยา” เพื่อดูกิจวัตรประจำวันของนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ในแต่ละวันต้องตื่นตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อปรับสภาพภาพร่างกายด้วยการวิ่งสปีดสั้นก่อนจะพากันเข้าอาบน้ำแต่งตัวในเวลา 06.40 น.เพื่อเตรียมเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแคมป์กีฬา
จากนั้นในเวลา 15.00 น. -15.30 น.ก็จะทยอยเดินกลับเข้าแคมป์ เพืื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าลงสนามในสนามฝึกซ้อมจนถึงเวลา 20.00 น.ของทุกวัน
โค้ชยอร์ค บอกว่าหลังนักเตะทีมหมอนทองวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนส์คัพ 2525” จนเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ก็ทำให้มีเยาวชนสมัครเข้ามาร่วมชมรมอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปัจจุบันแคมป์กีฬาแห่งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมในชมรมแล้วกว่า 120 คน และสามารถเล่นฟุตบอลได้ตั้งแต่รุ่นอายุ 13-18 ปี
โค้ชยอร์ค เผยเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้ทางทีมยังไม่ได้เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่ใช่ช่วงเวลาปิดภาคเรียน ขณะนี้จึงทำได้แค่เพียงการเปิดรับนักกีฬาในตำแหน่งยังขาดอยู่เท่านั้น และหากรุ่นพี่จะมีการแข่งขันก็ต้องเน้นหนักใน การฝึกซ้อมด้วยเช่นกัน
สาวปัตตานี เดินทางไกลจากบ้านหลายกิโลฯ รอถ่ายภาพนักเตะ– รถขนฝัน เป็นของฝากญาติ
น.ส.มยุรา เอะสนิ อายุ40 ปี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ใน จ.ปัตตานี บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมีอาชีพขายโจ๊กบริเวณหน้าตลาดคลอง16 จ.ฉะเชิงเทรา และกำลังจะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิด แต่ทางญาติได้ให้ช่วยเป็นธุระในการเดินทางมาถ่ายภาพนักเตะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยา กลับไปให้ดูด้วย เพราะคนในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็พากันเชียร์น้องๆ ในช่วงการแข่งขันผ่านหน้าจอโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน
และในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจึงเดินทางมาเฝ้าคอยทีมนักเตะหมอนทองเพื่อนำไปฝากญาติใน จ.ปัตตานี