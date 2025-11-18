xs
xsm
sm
md
lg

นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด ฉก.นย.ตราด พาสื่อฯ ดูภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเจ้าหน้าที่ชุด นปท.ทร. ตั้งเป้าใช้เวลา 6 เดือนเคลียร์พื้นที่สนามรบเก่าเนื้อที่กว่า 400,000 ตร.ม.ได้หมด พบปฏิบัติงานบ้านชำรากวันแรก ก็ถูก ทหารเขมร เข้าห้ามซะแล้ว แต่สุดท้ายเจรจากันได้ ท่ามกลางการคุ้มกันเข้มของทหารพราน

เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ ( 18 พ.ย.) น.อ.ธรรมนู วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชายแดนบ้านชำราก อ.เมืองตราด เพื่อติดตามภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร.) หลังมีรายงานการพบทุ่นระเบิดPMN-2 เมื่อวันที่17 พ.ย. ที่ผ่านมา

ขณะที่ ร.อ.พิษณุ แก้วหล้าแสง หัวหน้าชุด นปท.ทร. เผยว่าภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่สนามรบเก่าเนื้อที่กว่า 400,000 ตารางเมตร จากพื้นที่บ้านชำรากและบ้านหนองรี(ทิศทางไปบ้าน 3 หลัง) ระยะทางประมาณ2.4 กิโลเมตร มีเป้าหมายเพื่อคืนความปลอดภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามปกติ โดยมีเป้าหมายปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.68 เพื่อให้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.2568
โดยตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาชุด นปท.ทร.ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและกระสุนปืนคอ ในสมัยสงครามเขมรแดงเมื่อ40 ปีก่อน ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการกวาดล้างทุ่นระเบิด คือรถกวาดล้างทุ่นระเบิดเครื่องยนต์ดีเซล ที่สามารถควบคุมได้ทั้งการขับโดยตรงและการใช้รีโมทควบคุมระยะไกล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


ภารกิจหลักของรถคันดังกล่าว คือการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ชุดกู้ระเบิดเข้าปฏิบัติงานจริง และใช้สำหรับการเจาะช่องทางในพื้นที่ป่ารกทึบ หรือป่าหญ้าคาที่กำลังพลเข้าถึงได้ยาก ช่วยลดเวลาและผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ได้มหาศาล รวมถึงยังใช้เคลียร์พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นจุดพักที่ปลอดภัยให้กำลังพล

โดยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติภารกิจในวันนี้ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน ทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติงานตลอดเวลา และยังมีข้อมูลว่า การปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านชำรากวันนี้มี ทหารกัมพูชา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแจ้งไม่ให้ทหารไทย ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่สุดท้ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ จึงทำให้ภารกิจดำเนินต่อไปได้ตามแผนงานที่วางไว้








นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง
นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง
นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง
นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง
นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น