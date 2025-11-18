นปท.ทร เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านชำราก ท่ามกลางทหารพรานดูแลความปลอดภัยไม่วายเจอ ทหารเขมร ขวาง

ตราด - ฉก.นย.ตราด พาสื่อฯ ดูภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเจ้าหน้าที่ชุด นปท.ทร. ตั้งเป้าใช้เวลา 6 เดือนเคลียร์พื้นที่สนามรบเก่าเนื้อที่กว่า 400,000 ตร.ม.ได้หมด พบปฏิบัติงานบ้านชำรากวันแรก ก็ถูก ทหารเขมร เข้าห้ามซะแล้ว แต่สุดท้ายเจรจากันได้ ท่ามกลางการคุ้มกันเข้มของทหารพราน
เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ ( 18 พ.ย.) น.อ.ธรรมนู วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ผบ.ฉก.นย.ตราด) ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชายแดนบ้านชำราก อ.เมืองตราด เพื่อติดตามภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร.) หลังมีรายงานการพบทุ่นระเบิดPMN-2 เมื่อวันที่17 พ.ย. ที่ผ่านมา
ขณะที่ ร.อ.พิษณุ แก้วหล้าแสง หัวหน้าชุด นปท.ทร. เผยว่าภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่สนามรบเก่าเนื้อที่กว่า 400,000 ตารางเมตร จากพื้นที่บ้านชำรากและบ้านหนองรี(ทิศทางไปบ้าน 3 หลัง) ระยะทางประมาณ2.4 กิโลเมตร มีเป้าหมายเพื่อคืนความปลอดภัยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามปกติ โดยมีเป้าหมายปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.68 เพื่อให้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.2568
โดยตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาชุด นปท.ทร.ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและกระสุนปืนคอ ในสมัยสงครามเขมรแดงเมื่อ40 ปีก่อน ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการกวาดล้างทุ่นระเบิด คือรถกวาดล้างทุ่นระเบิดเครื่องยนต์ดีเซล ที่สามารถควบคุมได้ทั้งการขับโดยตรงและการใช้รีโมทควบคุมระยะไกล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ภารกิจหลักของรถคันดังกล่าว คือการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ชุดกู้ระเบิดเข้าปฏิบัติงานจริง และใช้สำหรับการเจาะช่องทางในพื้นที่ป่ารกทึบ หรือป่าหญ้าคาที่กำลังพลเข้าถึงได้ยาก ช่วยลดเวลาและผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ได้มหาศาล รวมถึงยังใช้เคลียร์พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นจุดพักที่ปลอดภัยให้กำลังพล
โดยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติภารกิจในวันนี้ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน ทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติงานตลอดเวลา และยังมีข้อมูลว่า การปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านชำรากวันนี้มี ทหารกัมพูชา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแจ้งไม่ให้ทหารไทย ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่สุดท้ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ จึงทำให้ภารกิจดำเนินต่อไปได้ตามแผนงานที่วางไว้