นย.จันทบุรี สกัดแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาร์–เขมร จ่ายนายหน้าหัวละ 4หมื่นหวังไปกัมพูชา​

จันทบุรี- ทหารนาวิกโยธินจันทบุรี สกัดแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาร์–เขมร รวม6 ราย ขณะเตรียมลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชา สารภาพเสียค่านายหน้าสูงถึงรายละ4หมื่นบาทเตรียมส่งต่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้นำพาหลบหนีไปได้
เมื่อเวลา 02.40 น. วันนี้ ( 18 พ.ย.) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4ฯ) ร้อย.ทพ.นย.542 (บ้านเนินดินแดง) ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย 1 คันขณะขับเข้ามาจอดใน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน เพื่อปล่อยคนลง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่คนขับรถได้เร่งเครื่องหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมแรงงานต่างด้าวรวม 6 ราย เป็นชายชาวเมียนมาร์ 4 ราย และชาวกัมพูชา 2 ราย ก่อนนำตัวไปยังที่ตั้งหน่วยเพื่อสอบสวนเบื้องต้น ทราบชื่อคือ นายอ่อง พาย อู อายุ 29 ปี, นายตั๊ด นัย วิน อายุ 23 ปี, นายซาน ลี่ อายุ 27 ปี,นายเทดปี อิง อายุ 22 ปี และชาวกัมพูชา คือ นายบีม เนียง อายุ 28 ปี และนายสะมัย เรีย อายุ 22ปี
จากการสอบถามแรงงานชาวเมียนมาร์ 4 ราย ให้การว่าเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางเรือและช่องทางธรรมชาติ ก่อนรวมตัวกันในกรุงเทพฯ โดยมีนายหน้าคนเดียวกัน และเสียค่านำพาคนละ 40,000 บาท เพื่อที่จะเดินทางไปทำงานช่างตัดผม รปภ. และช่างเสริมสวยในประเทศกัมพูชา
ส่วนชาวกัมพูชา 2 ราย อ้างว่าข้ามมาจากกัมพูชา ผ่านทางช่องทางธรรมชาติ และได้เข้ามาทำงานในล้งลำไยพื้นที่จันทบุรี ได้ประมาณ 3 เดือน แต่เนื่องจากหมดฤดูกาลเก็บผลผลิตจึงต้องการเดินทางกลับประเทศ
โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ยืนยันว่าระหว่างควบคุมตัวได้ดูแลแรงงานทั้งหมดด้วยหลักมนุษยธรรม ก่อนประสานตำรวจ สภ.บ้านแปลง รับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป