นายกเล็กเมืองลพบุรี ลงพื้นที่เร่งช่วยชาวบ้าน หลังน้ำลพบุรีล้นตลิ่งท่วม 20 ครัวเรือน – ตั้งกระสอบทราย-ทำสะพานไม้บรรเทาเดือดร้อน

ลพบุรี - น้ำแม่น้ำลพบุรีเอ่อท่วมชุมชนตลาดล่างสูงกว่า 40 ซม. นายจำเริญ สละชีพ นำทีมเทศบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน เสริมแนวกระสอบทราย–ทำสะพานไม้ให้ปลอดภัย พร้อมย้ำเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ ( 18 พ.ย.) นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสมชัย อินปุระ และนายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรี นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ชุมชนตลาดล่าง เขตเทศบาลเมืองลพบุรี หลังพบว่าน้ำจากแม่น้ำลพบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
พื้นที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนประมาณ 20 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า 40 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำลพบุรี ทำให้เมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำจึงไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต้องทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อใช้เดินข้ามเข้าบ้าน
นายจำเริญ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงสะพานไม้ให้มั่นคงปลอดภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยสถานการณ์น้ำรอการระบายยังคงพบในหลายพื้นที่ของเขตเทศบาล หลังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสองสามวันที่ผ่านมา
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรียังได้นำกระสอบทรายไปมอบให้ประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้าน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งให้ตามจุดที่ร้องขอ เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเร่งด่วน
ด้านนายจำเริญ สละชีพ ได้กล่าวย้ำว่า ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่าเทศบาลเมืองลพบุรีได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด