CPF ผนึกชุมชน-ร.ร.บ้านหนองขาม เปิด “พิพิธภัณฑ์สวนป่า” แลนด์มาร์กเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งใหม่สวนผึ้ง

ราชบุรี - CPF จับมือโรงเรียนและชุมชนบ้านหนองขาม สร้าง “พิพิธภัณฑ์สวนป่า” บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 19 ไร่ ปั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของ อ.สวนผึ้ง ต่อยอดแนวคิด “ป่าอยู่กับชุมชน ชุมชนอยู่กับป่า” มุ่งสู่ความยั่งยืน
วันนี้ ( 18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม ให้การต้อนรับคณะทีมวิศวกรรมกลางและทีมงานความปลอดภัยจากบริษัท CPF ที่เดินทางมาร่วมทำกิจกรรม CSR โดยปีนี้ CPF ตั้งเป้าพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนของโรงเรียนให้เป็น “พิพิธภัณฑ์สวนป่า” แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอำเภอ
นายพีระพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานวิศวกรรมด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม CPF เปิดเผยว่า ทีมวิศวกรรมกลางและทีมงานความปลอดภัยได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่า และทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน โดยยึดแนวทาง “ป่าอยู่กับชุมชน ชุมชนอยู่กับป่า” พร้อมย้ำว่า CPF จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาอาคารเรียน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ด้านนายประมุข ตรีภพนารถ ผู้บริหารสูงสุดสายงาน Operation Excellence Engineering กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพันธกิจของ CPF ในการคืนประโยชน์แก่ชุมชน โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องป่าไม้ในฐานะต้นน้ำของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของป่า และเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจังหวะสำคัญที่ CPF เข้ามาต่อยอดการดูแลป่าชุมชนซึ่งปลูกสืบเนื่องมากว่า 66 ปี ให้ก้าวสู่การเป็น “สมบัติของชุมชน” โดยปีนี้ CPF ปรับวิธีสนับสนุนจากงานก่อสร้าง มาสู่การสร้างความยั่งยืนเชิงทรัพยากรธรรมชาติแทน
ด้านนายพิสิษฐ์พล สุตัณฑวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม กล่าวว่า ป่าชุมชนของโรงเรียนมีมาตั้งแต่ก่อตั้งและเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 19 ไร่ ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ไม่ตัดไม้ ไม่ล่าสัตว์ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ป่าเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้ และแลนด์มาร์กของหมู่บ้านที่ทุกครอบครัวพึ่งพิง
โครงการ “พิพิธภัณฑ์สวนป่าโรงเรียนบ้านหนองขาม” จึงไม่เพียงสร้างคุณค่าเชิงการศึกษา แต่ยังเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน โรงเรียน และชุมชน ในการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน.