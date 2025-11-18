(คลิป)แตกตื่นทั้งตลาด! ไฟฟ้ารั่วแรงกลางกาดรัษฎาลำปาง จนพ่อค้าแม่ค้า-คนเดินตลาดผวากันทั่ว

ลำปาง - พบกระแสไฟฟ้ารั่วกลางตลาดรัษฎา หรือตลาดสดเทศบาลนครลำปาง 3 แจ้ง จนท.ตั้งแต่เย็น 17 พ.ย. เช้าวันนี้ (18 พ.ย.) ยังมีไฟรั่วลงแผงค้า-โต๊ะขายของ-ราวทางเดิน จนพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนคนเดินตลาดผวาโดนไฟดูดดับ
วันนี้ (18 พ.ย.) เกิดเหตุระทึกขึ้นภายใน กาดรัษฎา (ตลาดสดเทศบาล 3) เขตเทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง หลังพ่อค้าแม่ค้าพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างรุนแรงบริเวณทางเข้าหน้าตลาด และแผงขายดอกไม้ ทำให้หลายร้านต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่ 06.00 น.เศษที่ผ่านมา เพราะเกรงอันตราย
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบป้ายกระดาษติดเตือนหลายแผ่น ระบุข้อความว่า “ระวังอันตรายไฟดูด-อย่าจับเหล็กบริเวณนี้”
เมื่อผู้สื่อข่าวนำไขควงวัดกระแสไฟฟ้าแตะบริเวณโต๊ะขายของซึ่งเป็นโลหะ พบสัญญาณไฟสีส้ม-แดงขึ้นทันที แสดงว่ามีกระแสไฟรั่วไปทั่วโครงเหล็ก โต๊ะเหล็ก และราวสเตนเลสทางเข้าตลาด
แม่ค้ารายหนึ่งเปิดเผยว่าไฟรั่วตั้งแต่เย็นเมื่อวาน (17 พ.ย.) คาดสาเหตุมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดคืน ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าช็อตและรั่วตามโครงสร้างโลหะในพื้นที่ตลาด ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้ว แต่ตอนนี้เช้าวันที่ 18 พ.ย.ก็ยังมีกระแสไฟรั่วอยู่ จนกลัวว่าจะมีคนถูกไฟดูดตาย
พ่อค้าแม่ค้าร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เร่งเข้ามาตรวจสอบ-ตัดระบบไฟ และกั้นพื้นที่อันตรายโดยด่วน เพราะประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจ่ายตลาดทุกเช้า และอาจเกิดเหตุสลดได้ทุกวินาที