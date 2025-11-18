อยุธยาอ่วมยาว! น้ำท่วมลากยาวเกือบ 4 เดือน ชาวบ้านยังไม่กล้าล้างบ้าน หวั่นน้ำวกกลับขึ้นอีก

พระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านร้องแก้ไขน้ำท่วมอย่างจริงจัง ไม่กล้าล้างไม่กล้าขัดบ้านเพราะกลัวกว่าจะกลับมาท่วมอีก เผย ชินกับบ้านท่วมน้ำเพราะอยู่ริมแม่น้ำแต่ไม่เคยนานขนาดนี้ วอนรัฐเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาถาวร
วันนี้( 18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีการระบายน้ำท้ายเขื่อน อัตรา 2,755 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังคงส่งผลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วม 11 อำเภอ 136 ตำบล 899 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 63,067 ครัวเรือน หลายชุมชนยังคงอยู่กับน้ำท่วมมานกว่า 3 เดือน การเดินทางลำบาก
ที่ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน ต้องถูกน้ำท่วมสูง ท่วมขัง สูงกว่าตลิ่งกว่า หลายเมตร ความเดือนร้อน ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก บ้างต้องลุยน้ำที่ท่วมขัง
นางทิม ฆ้องวงษ์ อายุ 70 ปี แม่ค้าขายของชำ เปิดเผยว่า น้ำท่วม มาเกือบ 4 เดือนแล้ว ท่วมมาแล้ว 1 รอบ แห้งลงไปได้ 3 วัน คราวนี้ท่วมขึ้นมาหนักเลย ข้าวของขนย้ายไว้ที่สูง นอนก็นอนไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อื่น มาวันนี้ ซึ่งน้ำพึ่งลงยังคิดว่าถ้าไม่ลงก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหน เรียกว่าลำบาก น้องๆปี 54 เลย ช่วงที่ น้ำลงกระสอบทรายอะไรก็รื้อหมด พอมาอีกรอบก็รับกลับมาวางแนวกระสอบอีกครั้ง ร้านก็ต้องหยุดไป 3 เดือน ขาดรายได้ พึ่งเปิดวันนี้วันแรก ลูกๆมาช่วยล้างพื้นให้
“ จริงบ้านเราอยู่ชายแม่น้ำมาตั้งแต่เกิดก็โดนทุกปี แต่ไม่เคยโดนนานมากอย่างนี้ ถึงเวลาน้ำก็ไหลลงไป แต่ ปีนี้หนักและนานผิดปกติ แม้จะได้เงินช่วยเหลือ 9,000 บาทก็ “บอกเลยไม่คุ้มกับความเสียหาย”
ด้านนายดำ ทรงขวัญ เจ้าของบ้านในพื้นที่กำลังทยอยปรับไม้กระดานตามระดับน้ำที่ลดลง เล่าว่าแม้น้ำจะเริ่มลดหลังการปรับระบายน้ำ แต่การใช้ชีวิตยังลำบาก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องลงเรือไปโรงเรียน และเพิ่งเริ่มทำความสะอาดบ้านได้ไม่นาน
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ยัง ไม่กล้าเอาของลงหรือทำความสะอาดใหญ่ เพราะกลัวว่าน้ำจะกลับขึ้นอีกเหมือนครั้งที่ผ่านมา พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อย่างยั่งยืนและถาวร