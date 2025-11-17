จับได้รายวันแก๊งสแกมเมอร์/บัญชีม้า ตม.หนองคายตรวจจับได้แล้วนับร้อย

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จับสาวแก๊งสแกมเมอร์หลอกหาเหยื่อบัญชีม้า จากคนเปิดบัญชีเอง
ผันมาเป็นเอเย่นต์หาบัญชีนิติบุคคลรับโอนเงินมิจฉาชีพ อีกรายรวบหนุ่มจีนติดแบล็กลิสต์เข้าประเทศ อ้างหางานก่อสร้างทำ แต่คาดมีเอี่ยวแก๊งธุรกิจเทา เผยช่วงหลังปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจับผู้เกี่ยวพันแก๊งมิจฉาชีพสแกมเมอร์แล้วนับร้อยราย
วันนี้ (17 พ.ย.68) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย แจ้งว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผบก.ตม.4 สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศและเอกซเรย์กลุ่มชาติเป้าหมายตามนโยบาย 4 มาตรการสกัดฟรีวีซ่ารัน แฝงธุรกิจเทาและเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่ง พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงงามแก้ว, พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมองหนองคาย ได้ทำการจับกุม ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับแก๊งแสกมเมอร์ 2 ราย
รายแรกจับกุม น.ส.จิณณะ หรือ น.ส.ปารดา เจริญวงษ์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/253 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนาทวี จ.สงขลา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือเป็นผู้สนับสนุนในการที่ผู้อื่นร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง
ขณะที่ น.ส.จิณณะ กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เนื่องจากเป็นบุคคลมีหมายจับระบบของตรวจคนเข้าเมืองจึงแจ้งเตือนบุคคลสำคัญ เจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบสวน ทราบว่า ก่อนหน้านี้ น.ส.จิณณะ ได้เดินทางไปเปิดบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพในกัมพูชา แลกเงินค่าจ้างบัญชีละ 3,000 บาท แต่ภายหลังบัญชีถูกล็อค จึงเดินทางกลับประเทศ และผันตัวเองมาหาบัญชีม้า เน้นที่นิติบุคคล เพื่อจะได้มีวงเงินมากขึ้น
เมื่อติดต่อได้แล้วก็จะพาไปแสกนใบหน้าและทำธุรกรรมที่ตลาดซินเจียง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในเวียงจันทน์ ทำมาแล้วหลายครั้ง มาในครั้งนี้จะเดินทางไปทำธุระส่วนตัวที่เวียงจันทน์ โดยอ้างว่าไม่ทราบว่ามีหมายจับติดตัวจึงถูกจับกุม ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.สะเดา จ.สงขลา เจ้าของคดีดำเนินการต่อไป
ส่วนอีกรายในเวลาไล่เลี่ยกัน พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนต่างชาติท่าทางต้องสงสัยธุรกิจสีเทา เข้ามาพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย เมื่อไปตรวจสอบก็พบ นางแววมะนี ชาวลาว , นายหวัง เทา (Mr.Wang Tao) ชาวจีน สองสามีภรรยา ขับรถยนต์มารับ นายชี หยวน หยวน (Mr.Qu Yuan Yuan) ชาวจีน ซึ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว แล้วลักลอบเข้าประเทศไทย ที่ลานจอดรถของโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจสอบ พบว่านายชี หยวน หยวน เป็นบุคคลที่มีคำสั่งห้ามเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 (ติดแบล็กลิสต์)
สอบสวนเบื้องต้น นางแววมะนี และนายหวัง เทา อ้างว่า ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะมารับนายชี หยวนหยวนไปทำงานก่อสร้างที่ จ.ปราจีนบุรี แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้พ้นจากการจับกุม
พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เน้นย้ำให้ดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา มีการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ทุกรูปแบบ ทำให้เครือข่ายผู้กระทำผิดกฎหมายหลบหนี และใช้ช่องทางตามแนวชายแดนด้านไทย – ลาว ฝั่ง จ.หนองคาย เป็นเส้นทางผ่านในการกระทำความผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายทำการจับกุมเครือข่ายแก๊งแสกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ.2568 มีการจับกุมกว่าร้อยคดี หากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ สายด่วน 1178 หรือ 042-990935 ได้ทุกช่วงเวลา.